Статья опубликована в № 4219 от 07.12.2016 под заголовком: Слова

Элла Памфилова

«Если [сведения о нарушениях] подтвердятся, то мы, ЦИК, первые сделаем все возможное, чтобы виновные были наказаны <...> вплоть до отмены выборов».

Председатель Центризбиркома пообещала тщательно проверить публикацию «Новой газеты» о фальсификациях на сентябрьских выборах в подмосковных Мытищах. (ТАСС)

Сергей Лавров

«Это опять выглядит как попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы».

Министр иностранных дел сообщил, что США отозвали переданные ранее России предложения по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо. («Интерфакс»)

Мануэль Вальс

«Здесь, в Эври – моем родном городе, городе моей семьи, моих детей <...> я выдвигаю кандидатуру на пост президента республики».

Премьер-министр Франции сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании и подготовиться к праймериз социалистов. (Le Figaro)