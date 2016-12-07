Цифры. Тенденции. События

$50/барр.

Это оптимальная цена нефти для учета в бюджетном правиле, разработку которого сейчас ведет Минфин, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Новая версия правила была в основных направлениях бюджетной политики. По нему предельные расходы бюджета Минфин предлагал определять как сумму ненефтегазовых доходов (около 9,6% ВВП), нефтегазовых доходов, но исходя из цены на нефть в $40, а также снижающегося дефицита, докапитализации ВЭБа и процентных расходов на госдолг. Решение о правиле должно быть принято в 2018 г. после согласования позиций всех ведомств, говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов. ТАСС, Ведомости

3,1%

На столько выросла производительность труда в США в III квартале 2016 г. по сравнению со II кварталом, свидетельствуют окончательные данные Минтруда. Рост был отмечен впервые после трех кварталов снижения. Эксперты, опрошенные Bloomberg, не ожидали пересмотра данных. Но средние темпы роста производительности труда с 2007 г. – 1%, значительно ниже уровня в 2,6% в 2000–2007 гг. Интерфакс

82%

Купюр достоинством 500 и 1000 индийских рупий, находившихся в обращении до запрета на их использование с 9 ноября, оказались законными. До запрета таких купюр в стране насчитывалось 15,3 трлн рупий ($224 млрд), правительство надеялось, что после реформы незадекларированными останутся банкноты на 5 трлн рупий, а деньги будут направлены на поддержку экономики. К 3 декабря индийцы разместили на депозитах уже 12,6 трлн, сообщил Bloomberg. Избавиться от крупных купюр население может до конца декабря. Интерфакс