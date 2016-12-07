Совершенная конкуренция «Детских игр»

Некоторые картины настолько символичны, что их можно смело вешать на фасады зданий министерств вместо названий. Например, «Крах банка» Владимира Маковского могла бы украсить фасад Агентства по страхованию вкладов, «Устный счет» Николая Богданова-Бельского – офис Минфина. А картина «Детские игры» фламандского художника Питера Брейгеля Старшего могла бы разместиться над входом в ФАС.

Участники конференции «Антимонопольное регулирование в России» увидели в работе художника антимонопольные мотивы и аллегорию современной конкуренции. «Восемьдесят один способ формирования себестоимости в России», – иронично охарактеризовал сюжет картины руководитель ФАС Игорь Артемьев. «Эта картина изображает почти в достоверной форме совершенную конкуренцию», – определил его заместитель Андрей Цыганов.

Классически совершенная конкуренция, объяснил Цыганов, всегда подразумевает множество участников рынка. Так и на картине «Детские игры»: картина хоть и ограничена рамками, но ее композиция открывает бесконечную перспективу – от площади, где играют дети, влево и вправо уходят улицы.

Персонажи картины похожи друг на друга: они маленькие, толстенькие и очень серьезные, т. е. имеют одинаковую экономическую ценность. Никто из них не занимает доминирующего положения на рынке, кроме разве что господина с палкой, которого можно сравнить с регулятором, рассуждает Цыганов. На нарисованном «рынке» производится совершенно одинаковый продукт – это игра, а средства производства бесконечно дешевы. Вход на этот рынок абсолютно свободен: приходи и играй, присоединиться может каждый.

И самый главный, по словам Цыганова, признак совершенной конкуренции – «абсолютно полный и не дискриминационный доступ участников рынка к информации». Площадь на картине открыта, ни у кого нет никаких секретов.