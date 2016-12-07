Как определить тариф

Ценовой эталон для газа

Алексей Рыбников, президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Согласно заявлениям ФАС, дерегулирования цен на газ можно ожидать к 2018 г. Но для этого должен появиться ценовой бенчмарк. А как измерить, стала цена бенчмарком или нет? Есть научный подход: посмотреть, в каком количестве договоров, особенно долгосрочных, этот бенчмарк применяется как якорная цена. Можно посмотреть, есть ли фьючерсный рынок на базисный актив, который является бенчмарком. А есть гораздо более простой способ: спросить трейдеров, считают ли они цену бенчмарком.

Сколько должно пройти времени, чтобы появился ценовой эталон? Торги нефтепродуктами на бирже СПбМТСБ запустили в 2008 г., необходимые поправки в законе о конкуренции заработали с 2012 г. Полная достройка нормативной базы заняла еще 1,5 года. И вот в 2014–2015 гг. на рынке нефтепродуктов индексы биржи стали ценовыми эталонами.

А в какой части пути мы находимся с точки зрения появления бенчмарка для газа? Биржевые торги газом были запущены два года назад. За прошедший период 2016 г. они составили примерно 14,5 млрд кубометров – почти вдвое больше, чем за весь 2015 год. Почти 5000 договоров на поставку газа заключено через биржу. В октябре запустили торги инструментом с поставкой на выходные и праздничные дни, снизили одновременно размер лота со 100 000 до 10 000 кубометров, что удобно для небольших и средних участников торгов, рассчитываем, что это привлечет дополнительных клиентов. Сейчас на этом рынке порядка 70 покупателей, продавцов пока менее 10.

До 2018 г. рукой подать. Такую роскошь, как 1,5 года создавать нормативную базу, мы не можем себе позволить, тогда к 2018 г. на рынке газа бенчмарк не появится. Наш путь: параллельное совершенствование и разработка новых нормативных документов, развитие клиентской базы, набор оборотов торгов, ликвидности, чтобы трейдер на вопрос «это бенчмарк?» – не задумываясь, отвечал: «Да».

Гарантии в 5%

Дмитрий Тимофеев, директор по правовым и корпоративным вопросам «Росводоканала»

В отрасли водоснабжения и водоотведения тариф является основным источником финансирования всех инвестпрограмм, ремонта и реконструкции. Федеральная антимонопольная служба предлагает замечательные механизмы тарифообразования, но не следует отбрасывать и то хорошее, что стимулировало частные инвестиции. В 2014 г. было решено, что тариф должен обеспечивать инвестору минимальную доходность – 5% от базового уровня расходов на период регулирования (так называемая расчетная предпринимательская прибыль). Сейчас предпринимаются попытки пересмотреть это правило. Предложена идея привязать размер этой прибыли к показателям качества, надежности, энергоэффективности. Но давайте не забывать, что в треугольнике ГЧП есть три игрока: государство, потребитель и оператор. Когда износ сетей высок, а собираемость платежей оставляет желать лучшего, будет ошибочным лишить коммерческого оператора хотя бы минимальной доходности.

«Росводоканал» к 2015 г. впервые получил эти 5%, но деньги рассматривались в первую очередь как дополнительный источник финансирования операционной деятельности, а не выплаты дивидендов. А что касается качества, надежности, энергоэффективности, то компания и так должна соблюдать эти показатели, чтобы экономить на издержках и чтобы тариф в конечном итоге снижался.

Инвестор сам построит

Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области

В Тюмени до 2020 г. планируется ввести 7 млн кв. м жилья. При таком масштабном строительстве, конечно, возрастает нагрузка на систему водоснабжения и водоотведения. По предварительным расчетам, ее развитие за счет бюджета обошлось бы в 10 млрд руб. Сумма для бюджета большая, попытки оптимизировать технические решения и снизить затраты положительного результата не дали. Было решено кардинально изменить схему взаимодействия участников процесса. Основываясь на принципах государственно-частного партнерства, мы предложили «Росводоканалу» самостоятельно строить сети, инвестируя изначально собственные средства и впоследствии возмещая затраты за счет платы новых потребителей за подключение.

Изменив подход, мы получили колоссальный эффект: стоимость мероприятий сократилась с 10 млрд до 3 млрд руб. только за счет их оптимизации. Все то, что выглядит обязательным за счет бюджета, уже не выглядит таковым с точки зрения инвестора. Он заинтересован в снижении эксплуатационных затрат, при этом, как ресурсоснабжающая организация, заинтересован в качественных материалах и работах, а также в быстрых сроках строительства.

Аналогичный подход был применен при газификации региона. До второй половины 2014 г. она преимущественно осуществлялась по классической схеме: за счет регионального бюджета, с участием сторонних подрядчиков, определяемых по итогам закупочных процедур. Такой процесс требовал постоянного финансового и организационного администрирования, ценообразование в сетевом строительстве основывалось на индексной модели, строительство инфраструктуры привлеченными организациями требовало постоянного контроля качества со стороны заказчика, много времени и усилий уходило на оформление построенных сетей в собственность и ввод их в эксплуатацию.

Правительством Тюменской области, как публичным партнером, было предложено частному партнеру – ресурсоснабжающей организации, а именно ООО «Газпром межрегионгаз Север», вложить в строительство газовых сетей собственные средства, гарантировав при этом возврат инвестиций при условии обоснованности понесенных затрат за счет применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа. В качестве дополнительного источника финансирования были предусмотрены высвободившиеся средства от льготы по налогу на имущество организации, а также амортизационные отчисления.

Была разработана и реализуется программа газификации Тюменской области на 2014–2017 гг. Была проведена полная ревизия всех муниципальных образований и было определено, в какие из них подводить газопроводы, а какие экономически целесообразнее отапливать, используя иные источники энергии. Так в регионе появилось понятие эффективной газификации: содержание газораспределительной сети не должно приводить к увеличению тарифа на транспортировку газа в существующей системе.

Газификация идет темпами, каких не было никогда. В первый год – а схема работает уже два года – годовая программа газификации была выполнена уже к 1 июля. Протяженность газопроводов, введенных в эксплуатацию в 2015 г., более чем в 8 раз превышает показатель 2013 г. Бюджетное финансирование на эти цели сократилось более чем в 8 раз и направляется преимущественно на субсидии гражданам льготных категорий на газификацию. К концу 2017 г. 100%-ная эффективная газификация региона будет завершена. Несколько лет назад в это никто не мог поверить.

И мы пришли к выводу, что во всех ресурсных секторах концессия (когда сети остаются в собственности публичного партнера, а частный партнер зарабатывает на строительстве) – это не самый оптимальный вариант, гораздо эффективнее другие формы ГЧП: когда сети становятся частными, и инвестор, строящий их для себя, заинтересован в качестве и быстрых темпах работ.