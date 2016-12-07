Живописные фантазии форума

Обсуждая картины, шутят даже юристы и чиновники, считающиеся довольно скучными людьми, делится впечатлениями председатель генсовета Ассоциации антимонопольных экспертов Анна Нумерова. Бурную дискуссию среди участников конференции вызвала картина «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине» Генриха Семирадского. По одной из легенд, Фрина обнажилась на празднике Посейдона, за что предстала перед судом. Защитник Фрины сорвал с нее одежду, и восхищенный ареопаг оправдал гетеру, ведь согласно греческим представлениям о прекрасном столь совершенное тело не могло скрывать несовершенную душу. Возможно, обнажив фармацевтическую отрасль, мы увидим не столь отрицательную сущность, как часто ей приписывают, описал свои впечатления Виталий Дианов из GBLP. А вот Андрею Рего из МТС картина напомнила закон Яровой (обязанность операторов связи хранить до полугода все переговоры пользователя. – «Ведомости»), из-за которого телекоммуникационная и интернет-отрасли могут оказаться в схожей с Фриной ситуации.