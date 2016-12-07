Собрание сочинений Моцарта стало самым продаваемым CD года

Полное собрание сочинений Вольфганга Амадея Моцарта под названием Mozart 225 стало самым популярным по продажам CD-релизом в 2016 г. Об этом сообщает Billboard. Новое издание вышло 28 октября. За пять недель было продано 1,25 млн CD. Полная коллекция включает в себя 200 дисков со всеми известными работами Моцарта, исполненными 600 солистами и 60 оркестрами со всего мира. Продолжительность композиций собрания составляет 240 часов. Весь бокс-сет купили 6250 раз. Релиз Mozart 225 приурочен к 225-летию со смерти композитора. Запись пластинок курировали лейблы Decca Records и Deutsche Grammophon в сотрудничестве с фондом Salzburg Mozarteum. За 35 лет Вольфганг Амадей Моцарт написал более 600 произведений, в том числе 41 симфонию. Lenta.RU

Франция и ОАЭ создают фонд защиты культурного наследия

Франция и ОАЭ выделяют средства на новый международный фонд, созданный для защиты объектов культурного наследия, находящихся в зоне вооруженных конфликтов. Представители 40 стран, участвовавших в международной конференции по культурному наследию, проходившей в Абу-Даби, одобрили создание фонда. В дополнение к уже выделенным $45 млн организаторы надеются привлечь еще $55 млн частных пожертвований, чтобы в целом фонд получил $100 млн. Фонд будет расположен в Женеве, а его структура будет создана по модели Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Фонд должен работать совместно с ЮНЕСКО и предотвращать разрушение исторических объектов, пресекать торговлю разграбленными произведениями искусства, привлекать финансирование для восстановления разрушенных памятников и создавать сеть убежищ, куда можно будет на время помещать произведения искусства. Президент Франции Франсуа Олланд объявил, что Лувр станет местом, куда можно будет отправлять произведения на ответственное хранение, и призвал другие музеи выступить с такой же инициативой. Артгид