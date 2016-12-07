ЦБ оценил уровень защиты банков

Уровень защиты российских банков примерно адекватен угрозам, заявил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. «Да, у кого-то, может, просто больше сделано, у кого-то меньше сделано [в плане защиты], но говорить о том, что есть какая-то группа [банков], которая подвержена угрозам, я бы не стал», – сказал он. По его словам, повышенный риск кибератак российских банков сохранится как минимум до начала новогодних праздников. «Всегда новогодние праздники способствуют тому, что внимание рассеивается, повышенные остатки на счетах к этому времени, большое количество операций, которые проводят клиенты и банки. Как раз удачное время, когда мошенники могут активизироваться», – добавил Сычев. ТАСС

ЦБ выбрал главного по лизингу

Директор департамента финансовой стабильности Сергей Моисеев переведен на должность советника первого заместителя председателя Банка России, сообщил ЦБ. Теперь Моисеев займется реализацией реформы лизинга и подготовкой лизингового рынка к введению саморегулирования. Исполнение обязанностей директора департамента финансовой стабильности возложено на заместителя директора департамента финансовой стабильности Елизавету Данилову.

В ноябре ЦБ сообщал, что рассчитывает на принятие законопроекта о реформировании лизинговой отрасли весной 2017 г. В частности, ЦБ планирует ввести формы аккредитации, саморегулирование в лизинговой отрасли, а в рамках саморегулирования – стандарты для ведения бизнеса компаниями. Эти меры позволят повысить прозрачность лизинговых компаний для инвесторов и кредиторов. Предполагается, что эти меры будут прописаны в законе. ТАСС

Банк «Россия» стал акционером ВТБ

Банк «Россия» стал владельцем 1,26% акций ВТБ, сообщил госбанк. Основным акционером ВТБ является Росимущество, его доля не изменилась – 60,93%. Доля государственного нефтяного фонда Азербайджана также не изменилась и составила 2,95%. Credit Suisse AG снизил долю до 2,36% с 2,37%, Россельхозбанк – увеличил до 2,73% с 2,48%. Акционерам-миноритариям принадлежит 29,77% акций. Прайм

Рейтинги АКРА отложили

Правительство отложило использование рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) при отборе банков, в которых региональные операторы могут размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, Минстрой и Федеральная антимонопольная служба заявили, что рейтинги есть лишь у нескольких банков. ФАС предложила отсрочить введение этого требования с января до 1 июля 2017 г. Минстрой считает, что вводить рейтинг АКРА в качестве критерия стоит только после того, как его получат свыше 30 банков. Интерфакс