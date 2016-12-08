Реклама – двигатель приложения

В 2016 г. пользователи всего мира потратят на мобильные приложения $52 млрд, рекламодатели – $77 млрд, следует из отчета аналитической компании App Annie. А в 2017 г. App Annie ожидает, что мировой рынок мобильных приложений вырастет на 28,6% до $166 млрд, из которых $65 млрд потратят пользователи, а еще $101 млрд – это расходы рекламодателей и разработчиков приложений на продвижение. Получается, что именно реклама в приложениях станет в следующем году основным драйвером роста всего рынка мобильных приложений.

Значительную часть рекламных доходов будут получать социальные сети, видеосервисы и игры, говорится в отчете. Наиболее быстрый рост внутри этих категорий ожидает мобильные форматы видеорекламы. Реклама крупных брендов составит 12,5% всех размещений рекламы внутри приложений.

Рынок рекламы в приложениях растет быстрыми темпами не первый год, говорит директор по аналитике рынков App Annie Самир Синха. Рост доходов в рекламном секторе стал возможен благодаря социальным сетям, прежде всего Facebook, бесплатным платформам потокового видео вроде YouTube и, конечно же, рекламе, встроенной в мобильные игры, объясняет он.

По словам Синхи, в следующем году наибольший рост ждет формат коротких видео, так как видеоконтент мини-формата идеален для просмотра на мобильных устройствах. Лидером в этой нише остается YouTube, но большие шансы занять долю на этом рынке есть у сервиса Snapchat – благодаря его сотрудничеству с медиакомпаниями и инвестициям этой социальной сети в контент. Кроме того, рост популярности коротких видео даст возможность эфирному телевидению зарабатывать больше денег, говорится в отчете App Annie. Появившаяся возможность оплаты покупок через приложение стала ключевым фактором стремительного роста подписок на видеоконтент во всем мире, добавляет Синха.

«Невозможно подводить итоги 2016 г., не упомянув Pokemon Go (игра Niantic на базе технологии дополненной реальности. – «Ведомости»): результатом невероятной популярности игры стал доход в $500 млн – такие деньги за столь короткий период (до шести месяцев) не зарабатывала ни одна игра», – продолжает Синха. «Любопытно, что успех Pokemon Go никак не повлиял на доходы или время, проведенное в других играх и приложениях. Пользователи стали играть в Pokemon Go в то время, которое раньше они проводили без использования каких-либо гаджетов, например в дороге. То есть Pokemon Go не стал бороться за долю рынка, а взял не занятую никем нишу», – резюмирует аналитик.

App Annie не оценивает российский рынок мобильных приложений. Это нечто среднее между тем, как меняется Западная Европа и развивающиеся рынки, говорит Синха. Преимущество, которым обладает российский рынок, заключается в возможности наблюдать, как показали себя те или иные технологии в западных странах, и адаптировать их под свои реалии с минимальными потерями, добавляет он.