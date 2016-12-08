Московские крыши подешевели

Мэрия Москвы пересмотрела ставки на аренду площадок для размещения базовых станций на муниципальной собственности. Это следует из постановления городского правительства. В среднем ставки снизились на 40–50%, говорит представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова. Например, средняя ставка на размещение типовой базовой станции (площадка 1–10 кв. м, четыре стойки с антеннами между Третьим транспортным и Садовым кольцами) составляет 25 875 руб. в месяц против примерно 50 000 руб. ранее, рассказывает она. Насколько арендная плата операторов уменьшится в абсолютном выражении, она сказать затруднилась. Ранее, исходя из старых тарифов, ДИТ подсчитывал, что Москва будет получать от операторов за аренду городской инфраструктуры 300–400 млн руб. в год.

По данным ДИТа, сейчас город сдает в аренду сотовым операторам площадки на 560 зданиях и почти 3000 опор двойного назначения (это модернизированные столбы освещения ГУП «Моссвет», на которых размещаются и базовые станции). На зданиях установлено примерно 1500 базовых станций, именно их и коснется скидка, уточняет Новикова.

В результате снижения ставок расходы операторов за год на аренду площадей под размещение базовых станций на муниципальной недвижимости должны сократиться примерно наполовину, подсчитал источник, близкий к одному из операторов.

Соты Москвы 18281 Столько базовых станций работало в Москве осенью 2016 г., по информации материалов министерства информатизации и связи Московской области. Таким образом, на крышах муниципальных зданий размещено примерно 8% всех передатчиков операторов в столице

Московские власти стали упрощать условия для размещения базовых станций операторов на городских объектах с конца 2012 г. До 2015 г. условия аренды определялись индивидуально на каждом объекте, а в прошлом году мэрия утвердила единую тарифную сетку для всех арендуемых объектов. По оценке ДИТа, это сократило сроки установки оборудования и сэкономило затраты на экспертизу, которая раньше была обязательной. Москву поделили на четыре зоны по уровню ставок: территория в пределах Садового кольца (самая дорогая), между Садовым и Третьим транспортным кольцами, от Третьего транспортного кольца до МКАД и самые дешевые – территории за МКАД, в частности Зеленоград и новая Москва.

По старым тарифам в зависимости от расстояния до центра аренда 5 кв. м муниципальной недвижимости под размещение оборудования обходилась операторам в 23 750–47 500 руб. в месяц. Сотрудники сотовых операторов, опрошенные ранее «Ведомостями», сетовали, что муниципальные тарифы заметно выше рыночных. Операторы просили ДИТ сократить их на 10–15%, рассказывал один из них.

С тех пор как тариф был унифицирован, конъюнктура рынка аренды недвижимости изменилась, объясняет Новикова. Стоимость аренды снизилась в том числе из-за выхода в Москву четвертого оператора. Новые ставки могут заставить снизиться и тарифы на коммерческие площадки, для которых служат ориентиром городские ставки, считает сотрудник ДИТа. Следующей мерой поддержки рынка станет отмена разрешения на строительство для установки базовых станций, напоминает он.

Скидка на аренду площадей – еще и способ поддержки рынка перед началом строительства сетей пятого поколения, отмечает Новикова. Каждое новое поколение связи требует все более плотного покрытия и дефицит площадей для размещения оборудования будет только усугубляться, прогнозирует она. По оценке ДИТа, в ближайшие несколько лет операторам может потребоваться в 5 раз больше площадок для базовых станций.

В сети столичного «Мегафона» примерно 6% объектов установлены по программе размещения базовых станций на объектах муниципальной недвижимости, передал через пресс-службу директор по инфраструктуре столичного филиала оператора Евгений Новосёлов. Он прогнозирует, что изменение цен позволит «Мегафону» сэкономить около 20% на аренде этих площадок. Дело в том, что оператор уже арендует многие площадки на муниципальных объектах на основании оценки их рыночной стоимости, а не по тарифам ДИТа.

После снижения тарифы на размещение базовых станций на объектах муниципальной недвижимости соответствуют рыночным, сопоставимы со стоимостью аренды на коммерческих объектах, считает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Такое решение будет способствовать повышению качества связи в Москве, полагает он.

«Вымпелком» приветствует решение московского правительства и надеется, что это поможет повысить качество сервисов для московских абонентов, говорит представитель оператора Анна Айбашева.

Представители «Т2 РТК холдинга» (Tele2) не ответили на вопросы «Ведомостей».