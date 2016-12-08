Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: Вкратце

«Эр-телеком» разместил облигации на 5 млрд руб.

«Эр-телеком холдинг» в среду завершил размещение пятилетних биржевых облигаций на 5 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,85% годовых. Дебютный трехлетний выпуск облигаций «Эр-телекома» на 3 млрд руб. был размещен в июле. Ставка купонов до погашения была установлена в размере 12,75% годовых. Интерфакс

Роскомнадзор и LinkedIn обсудят исполнение закона о персональных данных

Роскомнадзор в четверг, 8 декабря, обсудит с представителями LinkedIn ситуацию с блокировкой социальной сети и исполнением российского законодательства о персональных данных, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он пояснил, что встреча состоится в 14.00 и пройдет в закрытом формате, подробности будут сообщены позже. Интерфакс

«Глобэкс» подал новый иск к Trellas

Банк «Глобэкс» подал иск в Арбитражный суд города Москвы к Trellas Enterprises Ltd. (управляет активами ГК «Связной»). Речь идет о признании и приведении в исполнение в России решения Лондонского арбитражного суда (LCIA) от июня 2016 г., сообщил представитель банка. Интерфакс