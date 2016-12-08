IKEA уходит с полей

В ожидании роста городского населения крупнейший продавец мебели и товаров для дома, шведская IKEA, будет открывать менее крупные магазины и пункты выдачи заказов ближе к центру городов. Об этом в газете The Wall Street Journal (WSJ) рассказал гендиректор IKEA Петер Агнефьель.

«До сих пор нашим рецептом успеха было строить достаточно большие магазины на картофельных полях. Но мы ожидаем, что 70% мирового населения будет жить в городах к 2050 г., – пояснил Агнефьель. – В центре Лондона не так много картофельных полей, поэтому нам, очевидно, нужно что-то делать, чтобы [магазины] IKEA оставались доступными».

Так, IKEA работает над проектом в Копенгагене: он подразумевает помимо магазина строительство отеля, жилой и коммерческой недвижимости, рассказал Агнефьель. Такие объекты «позволят [компании] покупать участки земли, которые обычно достаточно дорогие, и при этом сохранять низкие цены», утверждает он. Сейчас у компании уже 66 торговых центров и розничных парков в 15 странах.

IKEA старается хранить все больше товаров ближе к потребителям, чтобы ускорить и удешевить доставку. «Магазины будут центром нашей деятельности в будущем», – говорит Агнефьель. Многие магазины могут работать как пункт выдачи онлайн-заказов. Сейчас 95% выручки IKEA получает от традиционной офлайн-торговли.

Российский рост 1% составил рост продаж IKEA в России за финансовый год, завершившийся в августе 2016 г. Показателя в денежном выражении группа не раскрыла. За год магазины IKEA в России посетило 70 млн человек

За финансовый год, завершившийся в августе 2016 г., ритейлер открыл 12 новых магазинов в таком формате и 19 пунктов выдачи заказов, ссылается Financial Times на отчетность компании. За отчетный период чистая прибыль IKEA увеличилась на 20% до 4,2 млрд евро при росте выручки на 7,4% до рекордных 35,1 млрд евро. Продажи выросли на 27 из 28 ее рынков, а на двух крупнейших рынках, в Германии и США, их рост составил 14%. При этом, по мнению Агнефьеля, в ближайшие годы число продуктов, поставляемых покупателям напрямую, а не через магазины, вырастет в 5 раз: «Для нас это вызов».

Чтобы подготовиться к этому, IKEA создала два автоматизированных центра обработки заказов в Германии и Великобритании – они предназначены именно для отправки товаров напрямую потребителю. Также компания запускает новые многофункциональные дистрибуторские центры, которые смогут работать как с поставками покупателю напрямую, так и с поставками в магазины.