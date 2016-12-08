ФАС одобрила сделку Агрокомплекса им. Ткачева

Антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что удовлетворила ходатайство Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, принадлежащего родственникам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, о покупке 100% долей «Парус агро груп». Последняя – основная компания Parus Agro Group (по собственным данным, входит в пятерку крупнейших агрохолдингов Южного федерального округа). Основной владелец Parus Agro Group – бывший президент холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционер Qiwi Андрей Муравьев. Ведомости

Шубы обросли мехом

Легальный оборот меховых изделий в России с момента старта проекта по маркировке шуб вырос втрое, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Менее чем за четыре месяца с начала проекта в стране продано шуб на 22,5 млрд руб., что почти втрое больше, чем за весь прошедший год», – привел Мантуров данные Федеральной налоговой службы. Результаты проекта по маркировке он назвал «существенными и позитивными». С 5 декабря на территории «Евразэс» запрещен оборот меховых изделий без специальных RFID-меток. ТАСС

Мутко обещает сдать «Зенит-арену» в срок

Строительная готовность нового стадиона на Крестовском острове (бывшая «Зенит-арена») в преддверии ввода в эксплуатацию 26 декабря составляет 95–96%, заявил вице-премьер Виталий Мутко в ходе инспекции строительства объекта. После получения свидетельства о вводе в эксплуатацию начнется пусконаладка и доработка. Интерфакс

Минсельхоз посчитал урожай

Урожай зерна в России по итогам 2016 г. может составить 117,5–118 млн т в чистом весе, заявил заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко. По его словам, при расчетах ведомство ориентируется на показатель рефакции в 6%. По данным министерства на 7 декабря, урожай зерна в бункерном весе с 97% посевных площадей составил 125,2 млн т. В итоге с учетом рефакции в 6% сбор зерна в чистом весе – 117,7 млн т. Интерфакс