Цифры. Тенденции. События

«Ростелеком» озабочен образованием

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин убежден, что систему образования ждет революция и что через некоторое время учить людей будут Google и Facebook. Об этом он заявил в своем выступлении на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Калугин рассказал, что «Ростелеком» уже сейчас, например, озадачен проблемой сотрудников колл-центров компании. «Что делать с этими людьми? Ведь через некоторое время робот заменит их. Это уже вопрос для системы образования», – отметил Калугин. ТАСС

РЖД готовит сотрудников с детского сада

Как сообщил президент РЖД Олег Белозеров, образование в РЖД начинается буквально с детского сада. Дети с раннего возраста привыкают к железной дороге, пояснил он. Следующий уровень образования – железнодорожные школы. «В марте этого года наши школьники писали ЕЖЭ – единый железнодорожный экзамен», – привел он пример. В России на 25 детских железных дорогах проходят практику 19 000 ребят. Три четверти выпускников железнодорожных школ и детских железных дорог становятся студентами железнодорожных вузов и техникумов. В системе РЖД 41 школа, 217 детских садов, 9 университетов и 47 филиалов вузов, и каждый год 5000 абитуриентов поступает в вузы и 3000 – в техникумы. Ежегодно 20 000 человек проходит практику в РЖД. У РЖД есть свои училища, где каждый год обучается 100 000 человек. Также у РЖД есть корпоративный университет. «Людей, обладающих компетенциями управленцев, не хватает. Корпоративный университет это восполняет», – пояснил Белозеров. ТАСС

Вузы обзаведутся долинами

Технологические долины по аналогии с МГУ создадут 20–25 лучших российских университетов, сообщил на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он сказал, что идея сейчас обсуждается с Минобрнауки и Минэкономразвития. Ранее Минэкономразвития разработало проект федерального закона о создании на Воробьевых горах в Москве технологической долины на базе МГУ им. Ломоносова и институтов Российской академии наук. В ней будут созданы условия для исследований, разработок и их коммерциализации, включая создание наукоемких производств. ТАСС