«Газпром» может прийти в Индию через Китай

«Газпром» начал переговоры с «дочкой» индийской ONGC о своповых поставках газа с участием Китая и Мьянмы, сказал управляющий директор ONGC Videsh Нарендра Верма. ONGC Videsh, GAIL и Engineers India начали обсуждать этот вопрос с «Газпромом» несколько месяцев назад. «Мьянма поставляет газ в Китай по существующему газопроводу <...> если Россия сможет предоставить такой же объем Китаю, будут возможны реверсные поставки газа из Китая в Мьянму и далее в Индию, – сказал Верма. – Для этого нужен газопровод из Мьянмы в Индию». По его словам, это потребует согласия Китая и Мьянмы. Reuters

Надбавка к тарифу РЖД будет действовать год

Грузовые тарифы РЖД будут дополнительно проиндексированы в пределах 2% к 4%, утвержденным в прогнозе социально-экономического развития, следует из протокола совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. Но повышение возможно, только если оно будет исключено из базы индексации на 2018 г. Целевая надбавка нужна для финансирования ремонта инфраструктуры. Предельный уровень надбавки в границах тарифного коридора будет снижен с 13,4 до 10% на 2017–2019 гг. «с дифференциацией применения повышающих коэффициентов по видам грузов в зависимости от ценовой конъюнктуры». Интерфакс

Nokian Tyres увеличит мощность российского завода

Финский концерн Nokian Tyres в 2017 г. планирует установить еще одну производственную линию на заводе в Ленинградской области, сообщил исполнительный вице-президент концерна и гендиректор завода Андрей Пантюхов. Мощность линии – около 1,5 млн шин в год, что позволит довести номинальную мощность завода до 17 млн шин в год, сказал он. Инвестиции в расширение производства Пантюхов не уточнил, отметив, что «речь идет о десятках миллионов евро». Нынешняя мощность завода – 15 млн шин в год. Интерфакс

«Силовые машины» собрались в Судан

«Силовые машины» заинтересованы принять участие в строительстве пяти энергетических объектов на территории Судана, следует из протокола межправкомиссии «Россия – Судан». Речь идет о проекте по строительству ТЭС «Красное море» и четырех ГЭС: «Дагаш», «Каджбаг», «Шерейк» и «Даль». В протоколе отмечено, что госкорпорация «Росатом» планирует в 2017 г. подписать меморандум с министерством водных ресурсов, ирригации и электроэнергетики Судана о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Интерфакс