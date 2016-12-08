Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: Слова

Татьяна Москалькова

«Они становятся «паровозами» в списке. Народ голосует за губернатора, а другой приходит в Госдуму или в заксобрание. Он в программах, он на телевидении».

Уполномоченный по правам человека в России предложила обязать глав регионов, участвующих в выборах, уходить в отпуск на время избирательной кампании. (ТАСС)

Андрей Кондаков

«Решение суда <...> может побудить других лиц, желающих отмыть полученные незаконным путем средства, поступить так же, как Ходорковский».

Руководитель Международного центра правовой защиты «крайне удивлен» отменой ареста 100 млн евро, замороженных на ирландском счете экс-главы ЮКОСа. («Ведомости»)

Йенс Столтенберг

«Продолжение диалога с Россией – не признак слабости, а сильный и предсказуемый подход к отношениям с нашим крупнейшим соседом».

Генсек НАТО считает, что международное сообщество «должно сохранять давление на Россию», чтобы добиться от нее выполнения обязательств по Украине. («Интерфакс»)