Тенденции. События. Цифры

Россия останется без долга в юанях

Минфин в 2016 г. не будет выходить на рынок с облигациями, номинированными в юанях, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. В конце декабря российская делегация поедет в Китай «работать с местными органами власти» по выпуску облигаций в юанях. Договоренности ранее были достигнуты, но остались более мелкие вопросы, требующие обсуждения. Минфин в ноябре прошлого года впервые заявил о планах разместить в 2016 г. на Московской бирже бонды объемом около $1 млрд. Интерфакс

Новогодняя инфляция

Выросла доля россиян, ожидающих очень сильного роста цен в декабре на фоне предновогоднего повышения спроса на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, свидетельствует опрос, проводимый ежемесячно по заказу Банка России. Повышенные инфляционные ожидания «указывают на наличие проинфляционных рисков, что подтверждает обоснованность умеренно жесткой денежно-кредитной политики», говорится в материалах регулятора. В преддверии предновогоднего повышения спроса респонденты стали чаще говорить об очень сильном росте цен в следующем месяце (21% опрошенных после 14% месяцем ранее). Интерфакс

0,1%

Составила инфляция с 29 ноября по 5 декабря, сообщил Росстат. Предыдущие 11 недель цены 9 раз прибавляли по 0,1%, исключениями стали неделя с 15 по 21 ноября и с 18 по 24 октября, когда инфляция составила 0,2%. С начала года инфляция составила 5,1%, годовая инфляция могла снизиться до 5,7% с 5,8% по итогам ноября. Интерфакс

0,1%

На столько в IV квартале может вырасти ВВП по сравнению с третьим. Такая оценка содержится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России. Оценка роста в I квартале 2017 г. – 0,2%, во втором – 0,4%. В середине ноября департамент ЦБ оценивал рост ВВП с исключением сезонности в IV квартале в 0,2–0,3%, а в I квартале 2017 г. – в 0,3%. Статистика за сентябрь – октябрь, опубликованная Росстатом, привела к снижению оценки, отмечено в докладе. По данным Росстата, ВВП в III квартале снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% после снижения на 0,6% во II квартале и на 1,2% в I квартале. Интерфакс