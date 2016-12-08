Российской песней года стала «В Питере – пить»

На вручении Российской национальной музыкальной премии в Кремлевском дворце больше всего наград досталось группе «Ленинград». Их отметили в номинации «Лучшая рок-группа». Композиция «В Питере – пить» стала «Песней года», а «Экспонат» – «Лучшим музыкальным видео». В номинации «Инструменталист года в классической музыке» признан лучшим Денис Мацуев, «Вокалист года в классической музыке» – Анна Нетребко. «Лучшим поп-исполнителем» стал Дима Билан, «Лучшей поп-исполнительницей» – Ёлка, а «Лучшей поп-группой» – «А-Студио». «Лучшим хип-хоп-проектом» признали Басту. Российская национальная музыкальная премия учреждена Фондом поддержки отечественной музыки «Академия российской музыки» по инициативе российских продюсерских центров, популярных исполнителей и представителей медиасообщества. ТАСС

Рената Литвинова снимет фильм об Иосифе Бродском

О планах снять картину о поэте Иосифе Бродском актриса и режиссер сказала на встрече со зрителями во время фестиваля «Неделя российского кино в Лондоне», где представляла две свои работы, в том числе короткометражную новеллу «Сны Иосифа» из киноальманаха «Петербург. Только по любви». «Эта новелла, посвященная Бродскому, – только часть большого сюжета, – пояснила Литвинова. – Он будет тоже слегка сказочным, мне неинтересно идти в документальную историю». По словам режиссера, она планирует снять более развернутое произведение: в новеллу из-за ограниченного бюджета не удалось вместить все сюжетные линии и показать 1960-е более объемно. «Основная часть героев останется той же, но многие исчезнут», – пообещала Литвинова, отметив, что Бродский – не только ее любимый поэт, но и эталон мужчины. Неделя российского кино – фестиваль, впервые проходивший в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря 2016 г. при поддержке университета «Синергия». Генеральный продюсер фестиваля – Филипп Перкон. На фестивале было показано более 25 российских картин. The Hollywood Reporter (российское издание)