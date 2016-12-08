Статья опубликована в № 4221 от 09.12.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Петербург готовится к заимствованиям

Петербург может вернуться на рынок облигаций в конце 2017 г., заявил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на XV Российском облигационном конгрессе. «В предыдущие годы город ограничивался бюджетным кредитованием, привлекали в основном кредиты из федерального бюджета. Но на следующий год мы запланировали рекордный дефицит, который будет приближаться к 70 млрд руб., и это, скорее всего, вынудит нас вернуться к рыночным заимствованиям уже в конце следующего года. В качестве приоритета рассматриваем размещение гособлигаций», – сказал он. Последний раз город выходил на рынок в декабре 2012 г. Внутренний госдолг Петербурга на 1 декабря 2016 г. составлял 13,8 млрд руб., в том числе 7,9 млрд руб. – на бюджетные кредиты, 5,9 млрд руб. – облигации. Интерфакс

«Эталон»– генподрядчик ФСК «Лидер»

Входящее в группу компаний «Эталон» ЗАО «СУ-267» заключило с ФСК «Лидер» договор генерального подряда на строительство квартала «Московский» в поселке Шушары. На участке площадью 5,5 га будет возведено три 23-этажных дома общей площадью 198 000 кв. м (2175 квартир) и четыре паркинга на 1110 машино-мест. Это первый генподрядный договор на строительство жилой недвижимости в Петербурге, в Москве подобные проекты уже были, сообщила пресс-служба ГК «Эталон». Соинвестором компания быть не планирует. Ведомости

Петербург поделится землей

Власти Петербурга передают ряд участков и несколько объектов нежилого фонда на Петроградской стороне под нужды Министерства обороны для расширения Нахимовского военно-морского училища. Совместно с министерством был разработан план мероприятий по передаче объектов, сообщил вчера председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Для развития территории училища предусмотрена поэтапная передача в федеральную собственность земельных участков, прилегающих к существующим заданиям училища, они находятся в собственности Петербурга, уточнил он. В комитет не поступала проектная документация на строительство объектов для училища, говорит он. По информации, имеющейся в комитете, Минобороны планирует построить для училища новое здание для размещения учебных и жилых помещений, столовой и спортивного зала. Интерфакс

«Хоккейный город» откроется в 2017 г.

Многофункциональный комплекс (МФК) ХК СКА «Хоккейный город» будет открыт в январе 2017 г., коммерческие составляющие появятся в апреле-мае 2017 г., сообщил вчера вице-президент клуба Роман Ротенберг. Строительство началось в декабре 2011 г., напомнил он. 29 декабря этого года планируется запустить открытый каток для массовых катаний площадью 3000 кв. м, который летом будет трансформироваться в футбольное поле. Стоимость строительства МФК Ротенберг не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну, но уточнил, что окупить затраты клуб намерен за пять лет. Интерфакс

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