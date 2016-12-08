YouTube платит мало

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube продолжает недоплачивать музыкантам за использование их произведений на сайте, следует из заявления Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). IFPI представляет интересы музыкальных лейблов, в том числе крупнейших – Universal Music, Warner Music, Sony Music.
Заявление IFPI было опубликовано вскоре после сообщения Google, что за последние 12 месяцев YouTube выплатил музыкантам и правообладателям более $1 млрд. Это только отчисления от рекламы.
Радоваться этим цифрам не стоит, говорится в сообщении IFPI. У YouTube больше 800 млн пользователей, т. е. каждый пользователь за год принес чуть более $1. Это очень слабый результат по сравнению с другими сервисами – Apple Music, Deezer, Spotify, отмечает IFPI. Один только Spotify заплатил в 2015 г. около $2 млрд, что эквивалентно $18 на одного пользователя.
Проблема требует законодательного решения, считает федерация. Ранее музыканты активно жаловались на политику отчислений YouTube в регулирующие органы, в том числе в Европе. В этом году Еврокомиссия объявила о планах реформировать систему копирайта в Евросоюзе таким образом, чтобы интернет-компании больше платили авторам за использование их произведений. В частности, сервисы вроде YouTube могут обязать сообщать авторам, продюсерам и издателям о том, какую прибыль приносят их произведения.
Сейчас крупнейшие музыкальные лейблы ведут переговоры о пересмотре условий работы с YouTube. В 2015 г. музыкальная индустрия получила лишь $634 млн от сервисов, позволяющих загружать музыку, указывала ранее IFPI.
«Вознаграждение, которое YouTube платит в России, в разы меньше отчислений зарубежным музыкантам и правообладателям», – говорит заместитель гендиректора по развитию Первого музыкального издательства Алексей Лукинов. Даже другие российские сервисы вроде «Яндекс.Музыки» платят правообладателям намного больше YouTube. Кроме того, YouTube в отличие от других сервисов принципиально не платит авторские вознаграждения, а отчисляет деньги только за фонограммы целиком. «Мы уже несколько лет ведем с Google переговоры на эту тему, но они пока не увенчались успехом», – резюмирует Лукинов.
Google придерживается единых принципов в отношении выплат правообладателям, уверяет его представитель.