YouTube платит мало

Заявление IFPI было опубликовано вскоре после сообщения Google, что за последние 12 месяцев YouTube выплатил музыкантам и правообладателям более $1 млрд.

Звукозаписывающие компании считают, что YouTube продолжает недоплачивать музыкантам. Музыкантам в России он платит в разы меньше, чем за рубежом

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube продолжает недоплачивать музыкантам за использование их произведений на сайте, следует из заявления Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). IFPI представляет интересы музыкальных лейблов, в том числе крупнейших – Universal Music, Warner Music, Sony Music.

Заявление IFPI было опубликовано вскоре после сообщения Google, что за последние 12 месяцев YouTube выплатил музыкантам и правообладателям более $1 млрд. Это только отчисления от рекламы.

Радоваться этим цифрам не стоит, говорится в сообщении IFPI. У YouTube больше 800 млн пользователей, т. е. каждый пользователь за год принес чуть более $1. Это очень слабый результат по сравнению с другими сервисами – Apple Music, Deezer, Spotify, отмечает IFPI. Один только Spotify заплатил в 2015 г. около $2 млрд, что эквивалентно $18 на одного пользователя.

Проблема требует законодательного решения, считает федерация. Ранее музыканты активно жаловались на политику отчислений YouTube в регулирующие органы, в том числе в Европе. В этом году Еврокомиссия объявила о планах реформировать систему копирайта в Евросоюзе таким образом, чтобы интернет-компании больше платили авторам за использование их произведений. В частности, сервисы вроде YouTube могут обязать сообщать авторам, продюсерам и издателям о том, какую прибыль приносят их произведения.

Сейчас крупнейшие музыкальные лейблы ведут переговоры о пересмотре условий работы с YouTube. В 2015 г. музыкальная индустрия получила лишь $634 млн от сервисов, позволяющих загружать музыку, указывала ранее IFPI.

«Вознаграждение, которое YouTube платит в России, в разы меньше отчислений зарубежным музыкантам и правообладателям», – говорит заместитель гендиректора по развитию Первого музыкального издательства Алексей Лукинов. Даже другие российские сервисы вроде «Яндекс.Музыки» платят правообладателям намного больше YouTube. Кроме того, YouTube в отличие от других сервисов принципиально не платит авторские вознаграждения, а отчисляет деньги только за фонограммы целиком. «Мы уже несколько лет ведем с Google переговоры на эту тему, но они пока не увенчались успехом», – резюмирует Лукинов.

Google придерживается единых принципов в отношении выплат правообладателям, уверяет его представитель.