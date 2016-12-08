Узбекистан не выпускает деньги «Вымпелкома»

Узбекский филиал «Вымпелкома» хранит на счетах в этой стране 31,8 млрд руб., на которые действуют ограничения на их репатриацию, говорится в отчетности «Вымпелкома». Ограничения оказывают влияние только на международные платежи, при этом денежные средства могут быть использованы для операций в пределах страны, говорится в документе. Ведомости

ФАС отложила рассмотрение дела против Apple на конец января

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла на конец января 2017 г. рассмотрение дела в отношении компаний группы Apple по подозрению в координации цен на смартфоны iPhone. Заседание переносится в связи с необходимостью дополнительного сбора документов, уточнили в ФАС. Интерфакс

Медведев поручил ведомствам разработать программу «Цифровая экономика»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи, Минэкономразвития, МИДу, Минфину, Минпромторгу, Минобрнауки и министру Михаилу Абызову в срок до 11 мая 2017 г. разработать и утвердить программу «Цифровая экономика». Ведомствам необходимо «предусмотреть меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств – членов Евразийского экономического союза». Интерфакс

В «Мегафоне» новый директор по развитию бизнеса на массовом рынке

Директором по развитию бизнеса на массовом рынке «Мегафона» с 19 декабря станет Михаил Молотков, ранее занимавший позицию директора центрального филиала компании. На этом посту он заменит Константина Лиходедова, который покинул компанию в октябре текущего года. Интерфакс

Суд отложил дело по оспариванию Google штрафа ФАС

Арбитражный суд Москвы отложил на 18 января дело по оспариванию Google основного штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 438 млн руб. за нарушение конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России. Американская компания пыталась оспорить штраф ФАС, который был наложен в результате антимонопольного разбирательства. Интерфакс

Выручка Dell выросла благодаря сделке с EMC

Dell впервые после завершения слияния с EMC опубликовала квартальную отчетность. Выручка компании увеличилась на 28% до $16,25 млрд, причем собственная выручка Dell не изменилась, а рост показателя обусловлен сделкой с EMC. Операционный убыток Dell составил $1,5 млрд по сравнению с убытком в $78 млн за аналогичный период годом ранее. Интерфакс