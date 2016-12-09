Кубань не хочет на карантин

Руководство Краснодарского края не видит оснований вводить в регионе карантин из-за африканской чумы свиней, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка. На прошлой неделе Россельхознадзор предложил ввести на всей территории региона карантин, чтобы предотвратить распространение заболевания. Интерфакс

Медведев защитил дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления по защите участников долевого строительства. С 1 января 2017 г. застройщики будут обязаны делать отчисления в Фонд защиты прав дольщиков, учредителем которого будет Минстрой. Компенсационный фонд станет формироваться за счет средств застройщиков жилья и будет использован для возмещения гражданам убытков или для завершения строительства. Застройщики должны будут отчислять в фонд 1% планируемой стоимости строительства, указанной в проектной декларации, до регистрации договора с первым дольщиком. Свободные средства фонда можно будет вкладывать в государственные ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги, размещать на банковских депозитах. Банк должен соответствовать двум критериям: капитал должен составлять не менее 25 млрд руб. (таких банков в России около 50) и иметь рейтинг, не более чем на три ступени уступающий суверенному. Интерфакс

McDonald’s переезжает в Британию

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s намерена перенести налоговую резиденцию для уплаты налогов на прибыль, получаемую за пределами США, из Люксембурга в Великобританию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. McDonald’s создаст новую международную холдинговую компанию со штаб-квартирой в Великобритании, которая будет получать большую часть средств от лицензирования интеллектуальной собственности сети франчайзинговым компаниям вне США. Она будет выплачивать корпоративный налог в соответствии с британской ставкой 20%. Ранее министр финансов Великобритании Филип Хэммонд подтвердил намерение снизить ставку до 19% в следующем году и довести ее до 17% к 2020 г. Интерфакс

Приватизация в миниатюре

Федоскинская фабрика миниатюры в 2017 г. будет преобразована в акционерное общество, сообщило министерство имущественных отношений Московской области. Для предприятия ищут инвесторов, которые готовы возродить традиционное производство федоскинской миниатюры. Реорганизация фабрики предположительно завершится в I квартале 2017 г. Акции предприятия могут быть включены в прогнозный план приватизации имущества Московской области, а потом реализованы на открытых торгах. Федоскинская миниатюра – лаковая живопись масляными красками. Ведомости