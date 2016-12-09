«Аэрофлот» вернул не все

«Аэрофлот» более чем за год использования допусков «Трансаэро» на международные полеты смог вернуть себе 3 млрд руб. из 17 млрд, потраченных на перевозку пассажиров и поддержание деятельности «Трансаэро» в сентябре – октябре 2015 г., сообщил источник в группе «Аэрофлот». Более года назад «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» получили допуски на 56 международных маршрутов «Трансаэро» в качестве компенсации затрат. ТАСС

ФАС за минимальную надбавку к грузовым тарифам РЖД

ФАС в своих предложениях по целевой надбавке (нужна для капитального ремонта путей) к 4%-ной индексации грузовых железнодорожных тарифов на 2017 г. ориентируется на величину около 1%, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Будем стараться около 1%, ну, может, один с небольшим». Интерфакс

«Воздушные ворота» рефинансируют долги

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, концессионер петербургского аэропорта «Пулково») привлечет кредит банка ВТБ и кредит VTB Bank (Deutschland) AG на 9,5 млрд руб. и 420 млн евро соответственно, следует из материалов на сайте госзакупок. Цель кредитов – рефинансирование задолженности ВВСС, срок – до 15 декабря 2024 г. Ставка за пользование 350 млн евро – 3,55% годовых, за пользование 70 млн евро – 3,6% годовых, по рублевому кредиту – 10,75% годовых. ВВСС завершила проект по реконструкции «Пулково», вышла на плановую операционную и финансовую эффективность, что сделало целесообразным рефинансирование проекта с параметрами, существенно улучшающими условия для заемщика. Интерфакс

«Русгидро» может выйти из всех алюминиевых проектов

«Русгидро» не исключает выхода из всех алюминиевых проектов, будь то достройка Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) или участие в тайшетском проекте «Русала», заявил первый заместитель гендиректора компании Джордж Рижинашвили. «Такое решение тоже может быть», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Определенность должна наступить до конца I квартала 2017 г., когда свои выводы энергокомпания должна представить курирующему вице-премьеру Юрию Трутневу, сказал гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в ходе дня инвестора «Русгидро». Он также заявил, что «Русал» (партнер в этих проектах) предложил «Русгидро» отказаться от достройки БоАЗа (второй очереди предприятия) и «уйти в достройку Тайшетского завода». Интерфакс