Цифры. Тенденции. События

Иностранцев признают малым бизнесом

Правительство готово полностью отменить квоту на иностранное участие в предприятиях малого и среднего бизнеса, однако для этого нужно разработать систему подтверждения того факта, что собственник российской компании действительно является представителем малого или среднего бизнеса, сообщил замминистра экономического развития Олег Фомичев. По его словам, сегодня предприятием малого и среднего бизнеса может быть признано только то, в котором доля иностранного участия не превышает 49%. Отмена квот позволит российским организациям с иностранными владельцами пользоваться инструментами господдержки малого бизнеса. ТАСС

Инвестиции в грибы

Первый резидент индустриального парка «Сердобский» в Пензенской области, ООО «Грибная компания», планирует в 2017 г. вложить 1,25 млрд руб. в проект по выращиванию шампиньонов и создать таким образом 162 новых рабочих места. По словам директора предприятия Спартака Антонова, в индустриальном парке будет размещен завод полного цикла по выращиванию грибов и производству компоста. Площадь производственных помещений составит 30 000 кв. м. К концу 2017 г. проект должен выйти на производственную мощность в 5000 т шампиньонов в год, а урожайность должна составить около 260 кг шампиньонов с 1 кв. м в год, проект обещает стать одним из самых технологичных в отрасли. ТАСС