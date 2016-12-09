Тоска ни о чем

На статью «Светлая память» (№ 229 от 6.12.2016, стр. 01)

Обычному человеку тосковать особо не о чем. Советский быт был откровенно убог. Но самое ужасное – это, конечно, официальное единомыслие и идеологическая обработка. Детей с первого класса начинали пичкать «рассказами о Ленине» и дальше – по нарастающей. Сейчас вспоминаю и вздрагиваю. Нет ничего удивительного в том, что, когда коммунистов свергали, никто не вышел их поддержать. Обрыдли.

Я никогда не забуду, как в 1990 г. кантовал упаковку с туалетной бумагой по улице от магазина до дома, примерно километр. Мне было 12 лет, и поднять ее я не мог.

Константин Дорохин, Москва

Было неплохо

На статью « Светлая память» (№ 229 от 6.12.2016, стр. 01)

У меня в моем небольшом шахтерском городе в Эстонии были прекрасные учителя и отличный класс, из 37 выпускников которого 35 поступили в таллинские, ленинградские и московские институты. Летние каникулы я проводил либо в спортивном лагере, либо на родительской даче у озера, где помимо прочего научился выращивать картошку, ухаживать за огурцами, помидорами и прочей зеленой живностью. Институт вспоминаю с ностальгией и даже армию – с теплотой. А вот Советского Союза ни капли не жалею – при том что отдаю себе отчет в том, что кое-что (мало) там было лучше, чем в сегодняшней России.

Игорь Маринин, Москва

Только для своих

На статью « Светлая память» (№ 229 от 6.12.2016, стр. 01)

Жалко еще, что никто, кроме так называемой партийной элиты и тех, кто выезжал по работе за границу, не мог пользоваться благами цивилизации. Не то чтобы я за мегапотребление, мне видится нормальным использование качественных вещей, возможность выбора и возможность купить то, что нужно, а не «достать» то, что «выкинули». Невозможно было путешествовать по миру, смотреть на другие страны, поехать учиться куда-нибудь или работать. Ну и вообще-то жалко, что в очередях давился «народ», а коммунистические лидеры получали доступ в 200-ю секцию ГУМа, в «Березки» и к прочим благам «только для своих».

Милена Сбруйкина, Москва

Потерянное время

На статью « Светлая память» (№ 229 от 6.12.2016, стр. 01)

Жалею о том времени. Времени, бездарно потраченном на убогое существование в убогих условиях. Школа с переполненными классами (учились в три смены). Летние каникулы у мамы на работе (не смогла достать путевку в лагерь). Никчемные комсомольские собрания. Бессмысленная трата времени на изучение марксизма-ленинизма. В Школе милиции, где я учился, 60% времени было отведено изучению так называемых общественно-политических дисциплин.

Жалко. Очень жалко потраченного впустую времени. А ведь это была моя драгоценная молодость.

Виктор Шаля, Ростов-на-Дону

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