Правосудие стоит дорого

Судьи обратятся к правительству с просьбой принять меры по «существенному» повышению оплаты труда судей и сотрудников аппаратов. Об этом говорится в итоговой резолюции IX Всероссийского съезда судей, который завершил свою работу в четверг. Денег также не хватает на расширение института присяжных до уровня районных судов, строительство зданий, внедрение электронного судопроизводства и модернизацию ГАС «Правосудие», а также на введение обязательной аудио- и видеозаписи процессов и ведомственную охрану. Судьям требуется служебное жилье, курорты и санатории. По оценке гендиректора судебного департамента при Верховном суде Александра Гусева, цена накопившихся проблем – не менее 50 млрд руб. Ежегодные расходы могут составить 15–20 млрд руб., расходы на мероприятия программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 гг.» – еще в общей сложности 25–30 млрд руб., подсчитывает он. «Но мы понимаем проблемы бюджета, поэтому все задачи стараемся решать в рамках средств, которые нам готова предоставить казна», – подчеркнул Гусев. Так, ни копейки не просят на введение апелляционных и кассационных судов, которые будут действовать в специальных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением (эту идею уже одобрил президент, сообщил ранее председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев), все будет сделано за счет перераспределения уже имеющихся средств.

Цена безопасности 4,845 млрд руб. потребуется на создание ведомственной охраны, которая могла бы взять на себя охрану зданий судов, подсчитали в Совете судей

Дополнительные ресурсы для повышения качества работы судьи намерены искать в оптимизации судебных процедур и упрощении судопроизводства. Большие надежды, в частности, возлагаются на концепцию единого Гражданского процессуального кодекса для арбитража и общей юрисдикции (одобрена профильным комитетом Думы еще в 2014 г., но пока не реализована). В новом законе должна быть ставка на экономию, следует из итогового документа съезда. Речь идет о развитии упрощенной формы судопроизводства и досудебного урегулирования споров, оптимизации сроков рассмотрения дел и процессуальных действий, сокращении круга гражданских дел, по которым составляются мотивированные судебные решения.

Также Совет судей предлагает наделить председателя Верховного суда и его заместителей правом возбуждать надзорные дела по собственной инициативе (сейчас это возможно только при наличии жалобы от сторон). Кадровую проблему должна помочь решить отмена ограничения на сроки полномочий для председателей арбитражных судов (для председателей судов общей юрисдикции такое ограничение отменили несколько лет назад). Из-за таких ограничений опытным председателям судов нередко приходится менять работу, посетовал Лебедев: далеко не каждый согласится на переезд в другой город.

Суды также разгрузит законопроект об условно-досрочном освобождении (УДО) тяжело больных осужденных наблюдательными комиссиями с участием в их составе представителей заинтересованных органов власти. Как отмечается в итоговом постановлении съезда, такая мера усилит общественный контроль за обоснованностью дальнейшего нахождения осужденных в местах лишения свободы, говорится в документе. С этой инициативой в свое время выступал Совет по правам человека, вспоминает директор «Зоны права» Сергей Петряков. Он уверен, что до полной передачи таких вопросов на усмотрение комиссий дело не дойдет – скорее всего, подразумевается участие общественных комиссий в подготовке характеристики, которая влияет на решение вопроса об УДО.