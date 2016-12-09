Президент Путин попросит правительство еще раз подумать о тарифах «Платона», чтобы их повышение не ударило по малому бизнесу

Статья опубликована в № 4221 от 09.12.2016 под заголовком: «Платон» на распутье

Обратить внимание правительства на позицию малого бизнеса о повышении тарифов за проезд большегрузов Владимир Путин пообещал на заседании Совета по правам человека. Так он отреагировал на предложение профессора ВШЭ Ильи Шаблинского повременить с повышением.

Минтранс предлагал увеличить тариф с 1,53 руб. за 1 км до 2,6 руб. с февраля 2017 г. и до 3,06 руб. с июня. Проект такого постановления правительства размещен на regulation.gov.ru.

Если не повышать тариф, доходов от «Платона» не хватит на все запланированные траты, пишет Минтранс в пояснительной записке. Тогда в бюджет в 2017 г. поступит 19,7 млрд руб., по подсчетам Минэкономразвития и Минтранса. Из них 10,6 млрд руб. в год государство должно платить «РТ-инвест транспортным системам» (РТИТС, принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест»). В федеральный дорожный фонд к 8 декабря переведено 17,8 млрд руб., сообщил представитель РТИТС.

Правительство уже выделило 22,9 млрд руб. из сборов «Платона» на строительство и ремонт дорог и мостов в регионах и городах. Этих денег ждут и шесть проектов государственно-частного партнерства в пяти регионах стоимостью 152 млрд руб., из которых 83 млрд – из федерального бюджета.

Не повышать тариф до 2019 г. предлагало Минэкономразвития в сентябрьском письме в правительство, рекомендуя увеличивать собираемость платы. Сейчас многие вовсе не платят, говорили «Ведомостям» перевозчики. «Опора» еще в октябре писала в правительство, что повышение тарифа ударит по тем предпринимателям, которые платят сборы, говорит председатель «Опоры» Александр Калинин, это еще больше снизит их конкурентоспособноть. Сперва нужно заставить платить всех и лишь потом повышать ставку, считает он.

Ответ на предложения Минэкономразвития не поступал, говорит его представитель. Проект документа о повышении тарифа проходит общественное обсуждение и согласование с министерствами и ведомствами, отмечает представитель Минтранса. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича не комментирует этот вопрос.

Повышать тариф рано, передал через представителя директор по операциям FM Logistic Александр Павлов. И при повышенном тарифе можно получать прибыль, убежден индивидуальный предприниматель Сергей Сапронов (возит грузы между Москвой и Санкт-Петербургом). За ноябрь чистая прибыль составила 200 000 руб. при работе не больше 9 часов пять дней в неделю, рассказал он, в «Платон» он заплатил 11 600 руб.

Фактически президент просил договориться дорожников с перевозчиками и грузоотправителями, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Теперь если тариф не повысят, то дополнительные очки заработает президент, отмечает политолог Алексей Макаркин, а если повысят, то виноватыми сочтут «бояр, которые опять обманули царя».