Цифры. Тенденции. События

0,5–1,1 трлн руб.

Такого структурного дефицита ликвидности ждет ЦБ в конце года, сообщил он. До конца 2016 г. в банковском секторе сформируется переходное состояние – будет возникать как дефицит, так и профицит ликвидности. Во второй половине ноября ужесточение требований казначейства к банкам, где могут размещаться средства федерального бюджета, повысило спрос банков на рефинансирование от ЦБ и вернуло сектор в ситуацию структурного дефицита, указывает ЦБ. Регулятор ждет сохранения структурного дефицита ликвидности и в конце 2016 г. Из-за роста спроса банков в конце декабря на наличные для пополнения касс и банкоматов на новогодние праздники, снижения депозитов казначейства и региональных бюджетов, размещенных в банках. Отток ликвидности за счет этих факторов будет сопоставим с притоком средств в банковский сектор из резервного фонда, конвертация которых запланирована на первую половину декабря. Интерфакс, Reuters

20,3 млн человек

С доходами ниже прожиточного минимума было в январе – сентябре 2016 г., сообщил Росстат. Их число не изменилось по сравнению с тем же периодом 2015 г. Уровень бедности несколько снизился – до 13,9% против 14,1% за аналогичный период 2015 г. Но у этого показателя ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года). Средний доход в III квартале составил 30 700 руб. в месяц. Интерфакс

6,7%

На столько больше взносов на обязательное пенсионное страхование собрал ПФР за январь – ноябрь 2016 г., чем за тот же период 2015 г. (всего – 3,6 трлн руб.), сообщил руководитель фонда Антон Дроздов. Недоимка составила 1,2% от суммы начисленных за семь лет взносов. Интерфакс

Кассовый вычет

Индивидуальные предприниматели получат налоговые вычеты в связи с покупкой контрольно-кассовой техники. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Вычет составит не более 18 000 руб. на одну кассу, если она будет зарегистрирована в налоговых органах в 2018 г. Интерфакс

Закупки по стандарту

Минэкономразвития прорабатывает вопрос о распространении закона «О контрактной системе» на автономные некоммерческие организации и фонды, заявил замдиректора департамента развития контрактной системы министерства Дмитрий Готовцев. С 1 января 2017 г. на него уже перейдут ГУПы и МУПы, напомнил он. Интерфакс