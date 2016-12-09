От редакции: Новые европейцы

Граждане Грузии и Украины до Нового года могут получить право безвизового въезда в ЕС. Оно будет обставлено множественными ограничениями, но главный смысл, символический, очень важен для народов бывших советских республик – они становятся ближе к Европе.

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал механизм экстренной приостановки безвизового режима для граждан Украины и Грузии. Это устраняет последнее препятствие для давно готовившегося решения. Теперь за проект безвизового режима между этими странами и ЕС предстоит проголосовать Европарламенту, после чего его должен одобрить Европейский совет. Все это, как ожидается, может произойти еще до Нового года.

Переговоры о либерализации визового режима для двух этих стран начались еще в 2008 г. в рамках проекта «Восточное партнерство». Переговоры вошли в практическую фазу в случае Грузии в 2012 г. (в рамках подготовки ассоциированного членства в ЕС), а в случае Украины – в 2014 г. Со своей стороны Украина отменила визы для граждан ЕС в 2005 г., а Грузия – в 2006 г.

Кроме Украины и Грузии в соглашении о «Восточном партнерстве» участвуют Армения, Азербайджан, Белоруссия и Молдавия. Для Молдавии безвизовый режим действует с 2014 г. По данным индекса либерализации визового режима (Eastern Partnership Visa Liberalisation Index), подготовленного коалицией «Европа без виз» и Фондом им. Стефана Батория, из оставшихся стран в наибольшей степени подготовлена к ратификации соглашения Армения, за ней Белоруссия и Азербайджан. МИД Азербайджана в четверг заявил о подготовке нового «стратегического соглашения» с ЕС, включающего переговоры по безвизовому режиму.

В этих процессах нет автоматизма, говорит политолог Сергей Маркедонов. Введение безвизового режима для Молдавии не означало автоматического ускорения процессов в отношении Грузии и Украины. Для ЕС с его прогрессистским подходом важна демонстрация успеха в сближении со странами – кандидатами на ассоциацию. Да, Армения следующая на очереди, но каждое такое решение будет снабжаться большим количеством ограничений.

Европейский миграционный кризис, конечно, повлиял на принятие решения. Грузия и особенно Украина могли бы ждать решения еще несколько лет, говорит директор берлинского Института миграционной политики Ольга Гулина.

Но ускорению принятия решения способствовало неспадающее напряжение в отношениях с Россией – о необходимости вывести эти страны «из тени России» недавно говорил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Чем более политически мотивировано такое решение, тем большим числом мер предосторожности оно оказывается обставлено. У каждой страны ЕС появится возможность инициировать процесс приостановки безвизового режима, вырастет число оснований для этого, периодичность отчетов о нарушениях участится, а сроки экстренного включения механизмов сократятся. Грузинам и украинцам будут доступны только туристические визы на 90 дней в течение полугода. Зато они станут чуть более европейцы, чем раньше.