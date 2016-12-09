Статья опубликована в № 4221 от 09.12.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 63,39

В течение последней недели рубль немного укрепился к доллару, но сдал позиции по отношению к евро. Официальный курс доллара снизился только на 29 коп. до 63,39 руб./$. Долларовые сбережения подешевели на 0,5%.

Евро 68,25

А вот курс евро, установленный ЦБ, подрос на 63 коп. Сегодня за 1 евро дают 68,25 руб. Стоимость активов, номинированных в евро, увеличилась на 0,9%.

С начала 2016 г. доллар подешевел на 15,5%, а евро – на 12,8%.

Акции и облигации

Российские фондовые индексы бьют рекорд за рекордом. За пять последних торговых сессий на Московской бирже рублевый индекс ММВБ взлетел на 4%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 2207,02 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 4,8%. К закрытию торгов в четверг он достиг отметки 1097,39 пункта. Примерно 80% ликвидных рублевых акций выросло в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,26–9,59% годовых, а корпоративных – 9,16–23,7%.

Паи

За период с 1 по 7 декабря паи лишь каждого четвертого из открытых паевых инвестиционных фондов снизились в цене. Одними из самых неудачных для пайщиков оказались вложения в фонды, инвестирующие в золото: стоимость их паев снизилась на 1,4–1,7%. Владельцы паев фондов валютных облигаций лишились около 1% вложенных рублевых средств.

А вот фонды акций компаний нефтегазового сектора на этот раз порадовали пайщиков: вложенные в них средства увеличились на 2,7–4,2%.

Вклады

На этой неделе Промсвязьбанк снизил ставки рублевых вкладов сроком менее года на четверть процентного пункта. Росгосстрахбанк изменил доходность валютных вложений со сроком более года: ставки вкладов в долларах снижены на 0,15 процентного пункта, в евро – на 0,3 п. п.

А вот Сбербанк в четверг предложил новый вклад в рублях «Добрый год» сроком три месяца. Но открыть его можно лишь до 31 декабря 2016 г. включительно. Ставка вклада в зависимости от суммы варьируется от 7,4% годовых (от 100 000 руб.) до 8% (от 1 млн руб.). Таким образом, максимальная ставка его розничного вклада выросла более чем на 1 п. п. (ранее – 6,85% годовых).

Ставки сезонных вкладов см. ниже, а базовых депозитов – на стр. 08.

Золото

$1170

Мировая цена тройской унции золота выросла пока на 0,4% до $1170. А вот серебро подорожало на 3,6% до $17,03. Стоимость унции платины поднялась на 4,2% до $941,5.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи