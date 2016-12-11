«Юлмарт» займется почтой

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» запустил почтовый сервис «Ю.Post». Дополнительных инвестиций от компании этот проект не потребовал, отправку и доставку товаров в основном осуществляют партнеры, объясняет представитель «Юлмарта». Пока услуга доступна только партнерам проекта UlmartStore. В UlmartStore можно получать товары Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, KupiVip, Wikimart, Ottogroup, Talc и др., сообщает «Юлмарт».

Задача Wikimart – привлечь пул партнеров на площадку UlmartStore и дополнить ассортимент «Юлмарта», объяснял гендиректор ритейлера Wikimart Андрей Кленин. Он рассчитывал на синергетический эффект, в том числе и по аудитории.

«Юлмарт» обещает доставку по России в течение 1–2 дней. Доставка груза до 3 кг в любой город России обойдется в 750 руб., конверта – в 500 руб., по маршруту Петербург – Москва – в 600 и 380 руб. соответственно, следует из презентации проекта. Количество отправлений доходит уже до 2000 шт. в месяц, говорит представитель ритейлера.

Соглашение с «Юлмартом» пока больше анонс, чем работающий продукт, полный запуск будет в следующем году, сказал гендиректор логистической компании «Стриж» Алексей Кузьмичев. Идея агрегации достаточно востребована, в том числе и для логистов – проще администрировать один контракт с агрегатором, объясняет он.

Похожий сервис есть у «Яндекса». С июля 2015 г. «Яндекс.Доставка» работает в Москве, с октября 2016 г. – в Петербурге. Это сервис агрегации логистических операторов для доставки товаров интернет-магазинов. У крупных ритейлеров есть своя разработанная инфраструктура, которая рассчитана на большие объемы, поэтому они хотят ее загрузить, чтобы улучшить свою экономику, считает руководитель «Яндекс.Доставки» Дмитрий Мамонов.

«Яндекс.Доставка» зарабатывает за счет скидок от транспортных компаний, объяснял он ранее. За большие объемы поставки «Юлмарт» сможет получать скидки от логистических операторов, добавляет Кузьмичев. По данным «Юлмарта», в 2015 г. 57,7% клиентов интернет-магазинов в России получали заказы через «Почту России», 41% – курьером, 32,2% – в пунктах выдачи заказов самого магазина. По разным оценкам, в России около 40 000–50 000 интернет-магазинов, у многих полного спектра инструментов использования логистической инфраструктуры нет, говорит Мамонов.