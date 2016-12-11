«Александровский» купил автокредиты

Банк «Александровский» приобрел портфель автокредитов у «Заубер банка», сообщила пресс-служба «Александровского». Объем приобретенного портфеля она не раскрывает, уточняя, что после сделки портфель автокредитов превысил 370 млн руб. (на 1 октября он составлял 243,3 млн руб.). Таким образом, банк приобрел портфель объемом более чем 100 млн руб. В июле «Александровский» приобрел 235,3 млн руб. автокредитов у московского Айманибанка. Ведомости