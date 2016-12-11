Деньги Нота-банка нашли в ВТБ

Следствие по делу о хищении средств вкладчиков Нота-банка обнаружило часть похищенных денег – на 6 млрд руб. – на счетах финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры в ВТБ и наложило на них арест. Средства держались на нескольких счетах и в разных валютах. Адвокаты сестер Марчуковых и представитель ВТБ воздержались от комментариев. РИА Новости, Прайм

Сбербанк выпустит структурные бонды

Московская биржа допустила к торгам биржевые структурные облигации Сбербанка на 1 млрд руб., 12–16 декабря банк проведет сбор заявок, организатор выпуска – «Сбербанк CIB». Полугодовые бумаги предусматривают выплату купона в размере 0,01% годовых, но предусмотрен доход, привязанный к динамике курса рубль/доллар. Интерфакс

АСВ оштрафует банки

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оштрафует четыре банка на общую сумму 70,98 млн руб. за нарушение обязательства наращивать кредитование в рамках программы докапитализации через ОФЗ. Участники программы должны наращивать не менее чем на 1% в месяц объем ипотеки, кредитов МСБ, регионам или предприятиям из списка приоритетных отраслей и проч. Интерфакс