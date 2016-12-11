Россияне заплатят по счетам европейцев

С понедельника, 12 декабря, «Мегафон» повысит стоимость базовых услуг в международном роуминге, в том числе на европейских направлениях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение на сайте оператора. Представитель оператора Юлия Дорохина называет повышение цен вынужденным решением. Стоимость части услуг, оказываемых клиентам в международном роуминге, вырастет из-за резкого роста себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в этих странах, объясняет она. Как именно вырастут цены, Дорохина не говорит, обещая лишь, что в среднем они будут сопоставимы с конкурентами.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует обоснованность повышения «Мегафоном» цен на роуминг, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева. Ранее «Мегафон» по запросу ведомства предоставил информацию о планируемом повышении тарифов, добавила она.

В ноябре об изменении цен с 9 декабря в базовых тарифах в 38 странах объявила МТС, однако, после того как ФАС запросила у компаний информацию о роуминговых тарифах, оператор отказался от такого решения. 5 декабря он сообщил, что в 2016 г. не будет повышать тарифы на звонки в роуминге. Решение было принято «в ответ на многочисленные обращения клиентов и с учетом непростой экономической ситуации, особенно в регионах», говорилось в сообщении.

Роуминговый лидер Самая большая доля доходов от услуг международного роуминга – 48% – приходится на МТС, подсчитала «ТМТ консалтинг». На 2-м и 3-м местах – «Вымпелком» и «Мегафон»: 26 и 22% соответственно.

За последний год «Мегафон» получил уведомления о повышении стоимости завершения вызова от большинства операторов стран Европы, говорит Дорохина. В результате стоимость услуг в этих странах для «Мегафона» увеличилась в среднем на 482%. Введение повышенных ставок интерконнекта окончательно сделало часть роуминг-услуг в существующей ценовой модели невыгодными для компании, отмечает Дорохина. Негативно отразилось на рентабельности роуминговых услуг и резкое изменение стоимости валюты, замечает она, ведь клиенты оплачивают услуги роуминга в рублях, а расчеты с зарубежными партнерами производятся в иностранной валюте, также отмечает Дорохина.

Отмена роуминга для жителей ЕС негативно скажется на абонентах других стран, путешествующих по Европе, говорили ранее «Ведомостям» сотрудники нескольких российских операторов. В прошлом году Европарламент решил, что плата за роуминг внутри Европы будет полностью отменена с 15 июня 2017 г. Чтобы компенсировать снижение этих доходов, европейские операторы повышают так называемый surcharge – дополнительный сбор для компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях. В результате российским операторам придется повышать цены для своих абонентов на услугу роуминга в Европе, предупреждали собеседники «Ведомостей». Большую часть их затрат (60–70%) составляют отчисления зарубежным партнерам, напоминал один из них.

По оценке «ТМТ консалтинга», за первые девять месяцев 2016 г. суммарная выручка российских сотовых операторов от услуг международного роуминга снизилась на 14% приблизительно до 13,5 млрд руб. Примерно таким же будет снижение и по итогам всего 2016 года – рынок международного роуминга сократится с 19,7 млрд до 16,9 млрд руб., предупреждают аналитики. Но падение будет меньше, чем в 2015 г., когда доходы от международного роуминга снизились на 24%, отмечал ранее гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

У МТС доходы от международного роуминга в 2015 г. составили примерно 6,9% от выручки оператора против 8,3% годом ранее, говорится в отчетности 20-F, предназначенной для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2012 и 2013 гг. эта доля составляла 8,6%. Оператор ожидал дальнейшего размывания доли роуминга в доходах. «Мегафон» и «Вымпелком» не раскрывают выручку от услуг роуминга. Сокращение доходов от этой услуги «Вымпелком» приводил в качестве одной из причин падения выручки от услуг мобильной связи: по итогам III квартала 2016 г. она сократилась на 1% год к году до 60,2 млрд руб.