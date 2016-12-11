Инфраструктурный агент

МТС может сдавать в аренду свои башни другим операторам не напрямую, а через агента. На эту роль претендуют «Русские башни»

«Русские башни» ведут с МТС переговоры об аренде или управлении вышками оператора для размещения оборудования связи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента «Русских башен» Александра Чуба. «Русские башни» предложили МТС варианты сотрудничества с конкретными расчетами, в настоящее время идет проработка и обсуждение предложений, подтвердил «Ведомостям» Чуб. Компания обсуждает не покупку, а аренду или управление всеми предложенными МТС объектами, подчеркивает Чуб. «Русские башни» будут либо делиться с оператором доходами от этой аренды, либо выплачивать регулярную фиксированную арендную плату владельцу, говорит он. Потенциальный размер как арендных платежей, так и пропорций разделения доходов стороны не уточняют.

МТС обсуждает аренду своих вышек в том числе и с «Русскими башнями», сообщил «Ведомостям» представитель МТС Дмитрий Солодовников. Он объясняет интерес к сотрудничеству с «Русскими башнями» тем, что оператор хочет привлечь не только прямых арендаторов башенной инфраструктуры, но и агентов, которые уже могли бы сдавать ее в аренду конечным пользователям. Оператор может применять обе схемы и они будут дополнять друг друга, считает он. Сдает ли МТС сейчас кому-то свои башни, Солодовников не говорит.

Арендная экономия 35-40% столько, по расчетам «Русских башен» (данные приведены в материалах компании), экономит оператор, если принимает решение арендовать инфраструктуру, вместо того чтобы строить ее самому

О решении сдавать в аренду места на 5500 из 15 000 своих башен МТС сообщила в апреле. По мере поступления запросов от арендаторов к этим башням могут добавиться и другие, обещала компания. «Русские башни» не считают МТС конкурентом, говорил тогда о решении оператора Чуб. По его мнению, привлекательность той или иной башни для оператора определяется ее расположением, а «Русские башни» строили свои объекты в местах, где не было башен операторов, поэтому их интересы с МТС не пересекаются. Он также замечал, что при заключении сделки цена не главное: оператор размещает на вышке дорогостоящее оборудование и ему важна уверенность в надежности партнера и прогнозируемость условий сотрудничества на 10–15 лет.

Решение сдавать свои башни не напрямую, а через посредника, по мнению аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, было бы логичным шагом. Несмотря на потенциально более низкую норму прибыли, компания таким образом решит вопрос с конфликтом интересов, возникающим у операторов при сдаче своего оборудования под чужие сети, считает он. Сдача через агента в аренду позволяет прописать в договоре с ним ряд параметров, которые нивелируют конфликт интересов: например, МТС не будет знать, какое оборудование и кто устанавливает, а сама аренда будет долгосрочная – на 15 лет (это срок амортизации вышек). Это повысит спрос на инфраструктуру МТС со стороны других операторов, объясняет Нигматуллин.

При этом очевиден интерес операторов начать монетизировать инфраструктуру как можно раньше, опередив конкурентов. Дело в том, что инфраструктура избыточна и как только какая-то инфраструктурная компания консолидирует активы одного из операторов, то другие операторы тут же лишатся возможности продать (или сдать в аренду, как МТС) до 30–40% имеющейся инфраструктуры, рассуждает Нигматуллин.

«Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) планируют продать часть своих башен. В зависимости от оператора стоимость одной башни колеблется в диапазоне от 2 млн до 6,6 млн руб., рассказывали люди, близкие к сторонам потенциальных сделок. «Мегафон» также рассматривает возможность сдачи башен в аренду, чтобы зарабатывать деньги на рынке арендных услуг, говорил журналистам Евгений Чермашенцев, в то время исполнительный директор оператора.

В отличие от конкурентов менеджмент МТС всегда заявлял, что не видит смысла в продаже башенной инфраструктуры. Это чревато потерей контроля над оборудованием и зависимостью оператора от башенной компании, объяснял президент МТС Андрей Дубовсков: как только оператор отдает кому-то оборудование, с которого не имеет возможности уйти, он начинает расходовать полученные ранее деньги ускоренными темпами.