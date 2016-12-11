Спорные акции Facebook

Консультировавшие Facebook специалисты из банка Morgan Stanley во время обсуждения специальным комитетом совета директоров плана создания нового типа неголосующих акций приняли негласные меры, чтобы убедить его членов подправить детали плана, невыгодные для основателя и гендиректора этой соцсети Марка Цукерберга, утверждают акционеры Facebook, подавшие иск против компании. Иски были поданы еще весной, но документы по этому делу были опубликованы лишь недавно.

По мнению истцов, Цукерберг сохранил контроль над Facebook с помощью закулисных манипуляций, создав конфликт интересов. Совет директоров, как утверждается, продемонстрировал «поразительное пренебрежение к интересам акционеров, одобрив план, который сократил их влияние». По словам истцов, «практически каждая деталь осуществленной процедуры характеризовалась недобросовестностью».

В августе 2015 г. Цукерберг сообщил совету директоров о намерении передать 99% своего состояния некоммерческой организации Chan Zuckerberg Initiative, которую он создал совместно со своей женой Присциллой Чан для пожертвований в пользу различных некоммерческих организаций, а также для инвестирования в здравоохранительные и образовательные проекты. При этом основатель Facebook предполагал сохранить в своих руках контроль над этой компанией за счет владения большинством голосующих акций.

В специальный комитет по оценке этого плана помимо Марка Андриссена, давнего члена совета директоров Facebook, вошли Сюзан Десмонд-Хеллманн, гендиректор фонда Билла и Мелиссы Гейтс, и Эрскин Баулз, бывший чиновник, почетный президент Университета Северной Каролины. Поначалу комитет планировал привлечь для консультаций Morgan Stanley, но затем отказался, поскольку Баулз входил в совет директоров банка. Тем не менее, утверждают истцы, банк имел возможность влиять на решения комитета, делая их более благоприятными для Цукерберга. Morgan Stanley убеждал консультантов из компаний Evercore и Wachtell использовать в качестве образца для решения схему с неголосующими акциями, по которой действовала в 2014 г. Alphabet, материнская компания Google.

В иске говорится, что по советам Morgan Stanley и Wachtell консультанты из Evercore исключили из презентации, подготовленной для комитета, детали, которые дали бы комитету твердую позицию для переговоров с Цукербергом. Из презентации исчез вывод, что для инвесторов голосующие акции ценнее неголосующих. В ходе заседания комитета Андриссен поддерживал связь с Цукербергом, уверяя его, что переговоры имеют цель защитить компанию и лично ее главу. По словам истцов, он подсказывал Цукербергу, как можно повлиять на решение двух других членов комитета. Андриссен также добился, чтобы решение комитета позволяло Цукербергу на два года оставить управление Facebook и заняться госслужбой, не теряя контроля над компанией. За участие в работе комитета каждый из его членов получил по $20 000.

Представители Андриссена, Цукерберга и Morgan Stanley отказались комментировать ситуацию. «Facebook не сомневается, что специальный комитет проделал тщательную, добросовестную работу, обсудив предложение с максимальным соблюдением интересов самой Facebook и ее акционеров», – заявила представительница Facebook.

Перевел Александр Силонов