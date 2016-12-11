Gemalto покупает бизнес 3M по идентификации пользователей

Нидерландская компания Gemalto, занимающаяся защитой цифровых данных, достигла соглашения о приобретении бизнеса в сфере управления идентификационной информацией пользователей (IM systems) у компании 3M за $850 млн, говорится в пресс-релизе 3M. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2017 г. Это подразделение, в частности, занимается биометрическими системами, включая сканеры отпечатков пальцев и иридосканеры, a также системами для выдачи и считывания защищенных документов, включая паспорта и удостоверения личности. Выручка бизнеса составляет около $215 млн в год. Интерфакс

Vimpelcom займет $2 млрд для рефинансирования долга

Холдинг Vimpelcom Ltd. нанял Citi и HSBC в качестве банков – организаторов кредита для рефинансирования группового долга на сумму около $2 млрд с истекающим сроком погашения, сообщило британское отраслевое издание TMT Finance со ссылкой на источники. На стадии синдикации, как ожидается, к сделке подключится целый ряд банков. Речь идет только о кредите, облигации на этой стадии рефинансирования долга компания выпускать не будет. Источники издания ожидают, что компания сумеет занять по низкой ставке: условия сделки будут «особенно агрессивными», пишет TMT Finance. Интерфакс

Microsoft завершила покупку LinkedIn

Microsoft Corp. завершила сделку по покупке профессиональной соцсети LinkedIn объемом $26,2 млрд. Сделка стала крупнейшим приобретением в истории Microsoft. Компания объявила о покупке LinkedIn в июне 2016 г. Ранее на этой неделе компании получили последнее необходимое регулятивное разрешение на сделку – от Еврокомиссии. Интерфакс