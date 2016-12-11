«Магнит» не ускоряется

Выручка крупнейшего российского ритейлера «Магнит» в ноябре не ускорила рост по сравнению с октябрем: продажи компании за ноябрь выросли на 10,2% год к году до 86,2 млрд руб., сообщила компания. С начала 2016 г. выручка «Магнита» увеличилась на 13,5% до 960,2 млрд руб. Ранее менеджмент ритейлера прогнозировал, что за весь 2016 год его продажи могут вырасти на 14–16% год к году.

Чтобы достичь хотя бы нижней границы собственного прогноза, «Магниту» надо было ускорить рост продаж в ноябре и декабре до 14,6% год к году, подсчитывали ранее аналитики Ситибанка. «Если в декабре сохранятся такие [как в октябре – ноябре] темпы, то за весь год выручка крупнейшей сети в стране может не дотянуть до собственного прогноза и составить лишь 13,1%», – полагают аналитики «ВТБ капитала». Это намного меньше темпов роста основных конкурентов «Магнита», подчеркивают они: по прогнозу «ВТБ капитала», выручка X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» вырастет на 27 и 21% соответственно.

Не повод отказаться от дивидендов 11,9% млрд руб. дивидендов выплатит «Магнит» за девять месяцев 2016 г., или 126,1 руб. на акцию. Такие выплаты утвердили акционеры 9 декабря. Чистая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2016 г. снизилась на 5,4% до 40,9 млрд руб.

«Магнит» вряд ли достигнет собственного прогноза по росту продаж, считает и Елена Журонова из JPMorgan. По ее оценке, за год выручка ритейлера увеличится на 13,6%, причем продажи в сопоставимых магазинах едва выйдут в плюс (+0,4% год к году). Если так произойдет, то это может быть самым низким темпом роста за всю историю сети, указывает Журонова.

В целом рост выручки «Магнита» за 2016 г. будет минимальным за последние 10 лет, в течение которых он раскрывает свою отчетность. До сих пор его годовой прирост продаж не опускался ниже 24,5% – на столько выручка «Магнита» выросла в 2015 г. после начавшегося замедления темпов роста в ноябре того же года. Тогда руководство компании ориентировало инвесторов на 25–26%-ный рост продаж за год.

К весне 2016 г. ритейлеру не удалось восстановить темпы роста, в мае рост продаж краснодарской сети упал ниже 10% на фоне падения покупательной способности потребителей в небольших городах и ужесточения конкуренции, в том числе с обновленной «Пятерочкой», – в крупных. В июле гендиректор и основной акционер «Магнита» Сергей Галицкий снизил прогноз роста продаж в 2016 г. до 14–16% год к году с 17–18%, ожидавшихся ранее. Ритейлер также запустил обновление внешнего вида «магазинов у дома».

Ситуация на рынке остается трудной, а «Магнит» сохраняет консервативный подход к маркетинговым активностям, считают аналитики «ВТБ капитала». «Наш базовый сценарий подразумевает, что такой подход и замедленный рост сохранятся в краткосрочной перспективе, это означает значительные риски для сохранения лидерства на рынке», – отмечают они. Тем не менее по итогам 2016 г. «Магнит» сможет удержать первое место по доле рынка, считают аналитики «ВТБ капитала»: разница в обороте с X5 составит около 4%.