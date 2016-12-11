Рецепт от «Азбуки вкуса»

Пользователи Eda.ru, принадлежащего компании «Афиша» (входит в Rambler & Co), с конца ноября по 15 января могут заказывать продукты из опубликованных на сайте рецептов. Это сервис автоматического подбора и доставки ингредиентов в интернет-магазине ритейлера «Азбука вкуса», уточнил его представитель. Это «полноценный сервис для клиентов «Азбуки вкуса», который делает их жизнь удобнее», подчеркивает директор ритейлера по мультиканальным и интернет-проектам Егор Ланько.

Пока это пилотный проект, говорит представитель «Азбуки вкуса», потом компания рассмотрит возможность перейти на модель CPA – оплаты за каждый сделанный на сайте Eda.ru заказ. Размер комиссии он не назвал. Чтобы «Афиша» начала получать отчисления от заказов, проект должен приносить не менее 200 заказов в день, отметил представитель ритейлера, сейчас минимальная сумма заказа на Eda.ru – 1000 руб. Компания ожидает, что средний чек составит около 4000 руб.

Итоговая бизнес-модель проекта пока не определена – переговоры Eda.ru с «Азбукой вкуса» продолжаются, передал через представителя исполнительный директор Rambler & Co Рафаэль Абрамян.

Rambler & Co – медиахолдинг, в котором собраны медийные активы Александра Мамута и Владимира Потанина. Компания объединяет портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», сервис Price.ru, блогхостинг Livejournal и др. Финансовые показатели холдинг не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», основные юрлица Rambler & Co в 2015 г. в сумме заработали около 4,4 млрд руб. Реклама приносит холдингу 75% выручки, говорил ранее «Ведомостям» первый заместитель гендиректора холдинга Максим Тадевосян.

По словам Абрамяна, Rambler & Co тестирует разные варианты монетизации контента и в других своих проектах. Так, в редакционных материалах используются ссылки, которые монетизируются комиссией от продажи товаров или услуг, если, например, пользователь покупает билеты в кино через сервис «Рамблер/Касса», товары на Price.ru или пакетные туры через «Рамблер/Путешествия».

В первом полугодии 2016 г. рынок интернет-рекламы вырос на 24% до 83–96 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. Рынок рекламы в печатной прессе падает: в тот же период он сократился на 15% до 13,9–14,1 млрд руб. «Афиша» недавно заявила о закрытии одноименного бумажного журнала: год назад издание перешло на выпуск раз в три месяца, но с тех пор журнал так ни разу и не вышел и в итоге был закрыт.