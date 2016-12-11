Масло утекает за рубеж

В сентябре – ноябре 2016 г. отгружены рекордные 450 000 т подсолнечного масла – это на 80% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Кроме того, этот показатель на 21% выше темпов экспорта рекордного сезона 2013/14 г. (длится с сентября по август). У аналитического центра «Совэкон» данные только за сентябрь – октябрь – 212 000 т, это рекорд за всю российскую историю для этого периода. Данные Федеральной таможенной службы за три месяца пока не опубликованы.

Для увеличения экспорта масла сложилась благоприятная конъюнктура: мировые цены на него сравнительно высокие – $780–785/т, за последний месяц они выросли примерно на 5%, объясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов. Рост подстегивает также увеличение мировых цен на пальмовое и соевое масло, добавляет он. Вместе с тем цена сырья – семян подсолнечника – на внутреннем рынке (европейская часть России) относительно низкая: к концу прошлой недели она достигла 20 775 руб./т ($328 на 9 декабря по курсу ЦБ) против 19 575 руб./т в начале ноября ($310 на 2 ноября), согласно «Совэкону». Такое соотношение внутренних цен на сырье и мировых цен на масло дает высокую маржу при экспорте, отмечает Сизов.

Гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько объясняет рост экспорта также рекордным производством подсолнечника – около 10,55 млн т в весе после доработки против 9,7 млн т, собранных в 2013 г. Это связано с благоприятными погодными условиями, увеличением посевных площадей и развитием агротехнологий, говорит Рылько. По данным Минсельхоза на 9 декабря, с 7,1 млн га, или 95,3% всех посевных площадей, убрано 11,3 млн т подсолнечника в первоначально оприходованном весе – на 18% больше, чем годом ранее; урожайность выросла с 14,8 до 15,8 ц/га.

Кроме того, продолжает Рылько, с конца прошлого сезона в мире «напряженный» баланс растительного масла, а поставки российского подсолнечного масла в Китай увеличились. Китай с долей в 11%, по данным минсельхоза США (USDA), замыкает тройку крупнейших импортеров основных растительных масел в мире после Индии и стран Евросоюза. Основными покупателями подсолнечного масла, как и в прошлом сезоне, остаются Турция и Египет, отмечает Рылько.

Экспорт масложировой продукции наращивают крупнейшие производители. Так, холдинг «Солнечные продукты» ранее сообщал о росте экспорта продуктов питания за девять месяцев 2016 г. на 17% год к году, и бутилированное подсолнечное масло стало одной из самых продаваемых категорий – на него пришлось 22% всей экспортированной продукции. Компания продолжила увеличивать экспорт масла и в октябре, добавила представитель ГК «Букет» (в нее входят «Солнечные продукты») Ольга Ежова. Среднедушевое потребление растительных масел в мире растет, оставаясь стабильным в России, объясняет она. У «Русагро» экспорт тоже растет, но небольшими темпами, сообщил гендиректор группы Максим Басов, не уточняя цифр. Для отрасли, по его мнению, экспорт – вынужденная мера из-за перепроизводства. Подсолнечное масло «Русагро», по собственным данным, продает преимущественно в Иран, Казахстан и Азербайджан, соевое – в Китай.

В сезоне 2015/16 на экспорт, включая страны ЕАЭС, отправлено 1,5 млн т подсолнечного масла, по данным ИКАРа. В текущем сезоне возможно увеличение отгрузок за рубеж до 1,9 млн т, прогнозирует Рылько. По мнению Ежовой, экспорт подсолнечного масла превысит 2 млн т, а всех растительных масел составит около 3 млн т.