В «Почте России» побывали следователи. По данным информагентств, они интересовались премией гендиректора. «Почта России» это опровергает

Статья опубликована в № 4222 от 12.12.2016 под заголовком: Силовики сходили на почту

Силовики провели выемку документов в центральном офисе «Почты России» в Москве, сообщили информагентства. По словам сотрудника правоохранительных органов, это была выемка документов (когда необходимые следствию бумаги выдаются добровольно) и она проводилась в связи с доследственной проверкой, которая началась после представления Генпрокуратуры о незаконных выплатах свыше 95 млн руб. премии гендиректору Дмитрию Страшнову.

Документы «Почты России» 7 декабря изъяла ФСБ, сообщил «Интерфакс», ТАСС подтверждает дату изъятия, а «РИА Новости» подтверждает, что документы связаны с вознаграждением Страшнова и его заместителей. Представитель «Почты России» сообщил, что 7 декабря по запросу правоохранительных органов компания передала им документы, но заверил, что материалы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству.

Человек, близкий к чиновникам Минкомсвязи, слышал, что ФСБ провела выемку в «Почте России», причина ему не известна. Представитель Минкомсвязи не знает и о выемке документов.

В 5000 раз дороже По приказу министра связи Николая Никифорова от 31 октября 2016 г. зарплата руководителя «Почты России» может составить 500 средних зарплат штатного работника. В 2016 г. это около 20 000 руб. в месяц, так что зарплата Страшнова может составить 10 млн в месяц, или 120 млн руб. в год.

«Проверка была комплексной и велась в отношении Минкомсвязи и всех подведомственных ему организаций. Факт таких нарушений был выявлен только в «Почте России». Документы в Следственный комитет (СКР) направлены только в отношении Дмитрия Страшнова», – сказал «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

8 декабря встречались представители Генпрокуратуры и Минкомсвязи, рассказал федеральный чиновник, никаких документов дополнительно не запрашивалось. Обсуждали представление Генпрокуратуры, сделанное в ноябре, в том числе премию Страшнова.

25 ноября Куренной сообщил, что Генпрокуратура считает незаконной выплату Страшнову 95 млн руб. премии за 2014 г. На сайте Генпрокуратуры сказано, что Страшнов должен был получить 3,2 млн руб.: Минкомсвязи выдало Страшнову премию, исходя из чистой прибыли «Почты России» за 2014 г. в размере 1,2 млрд руб., а прокурорская проверка показала, что прибыль обеспечили 5,4 млрд бюджетного финансирования, перекрывшие 4 млрд руб. убытков. Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая указала, что Генпрокуратура некорректно приводит размер субсидий: не 5,4 млрд, а 3,138 млрд руб. В апреле 2015 г. представитель «Почты России» уверял, что последние субсидии получены в 2013 г. Но в отчете за 2014 г. «Почта России» признала, что субсидии получала.

Генпрокуратура еще считает, что «Почта России» не выполнила план по многим направлениям деятельности: например, план инвестиций в развитие выполнен лишь на 57%.

Прокуроры направляли в СКР материалы для возбуждения уголовного дела против Страшнова: он злоупотребил полномочиями. Куренной сообщал «Интерфаксу», что речь идет об административной ответственности. Сам Страшнов говорил, что его вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством.

Дмитрий Константинов из компании «Ильяшев и партнеры» полагает, что выемка могла не касаться выплат Страшнову, но если касалась, то следователей должны были интересовать трудовой договор Страшнова и положение о премиях, а также бухгалтерские документы за 2014 г., по которым рассчитывались и прибыль, и премия.

Представитель СКР отказался от комментариев.