Миллиарды по мелочи

Если Россельхозбанк досоздаст резервы под все неработающие кредиты, он почти полностью лишится капитала. Придется снова получать поддержку государства

Если Россельхозбанк (РСХБ) создаст резервы под все неработающие кредиты – с просрочкой более 90 дней, – то останется почти без капитала, свидетельствуют данные рейтингового агентства Fitch. По расчетам агентства, неработающие кредиты РСХБ на конец первого полугодия 2016 г. составляли 17,8% всего кредитного портфеля (в 2015 г., по оценкам Fitch, было 16,7%), а покрыто резервами было лишь 54% неработающих кредитов и незарезервированная часть может достигать 80% капитала РСХБ по МСФО.

«Проблемные кредиты – включая кредиты, отраженные в отчетности по МСФО как «кредиты, требующие особого внимания», – составляют около 20% портфеля РСХБ, и они зарезервированы лишь наполовину, а незарезервированная часть сопоставима с величиной капитала первого уровня банка», – соглашается с коллегами из Fitch Ольга Ульянова из агентства Moody’s (также рейтингует банк).

Большинство неработающих кредитов очень мелкие, констатирует аналитик Fitch Александр Данилов, сложно оценить перспективы их возвратности. Качество 20 крупнейших групп заемщиков – на них в конце III квартала 2016 г. приходилось 30% кредитного пакета – адекватное, считают в Fitch. Остальные кредиты могут быть более рискованными – в особенности с учетом того, что у многих из них процентные ставки субсидируются и есть льготные периоды для погашения основного долга, пишет рейтинговое агентство.

Резервы и убытки По данным МСФО 2015 г., кредиты, требующие особого внимания, и кредиты с задержкой платежа в РСХБ составили 413 млрд руб., или четверть портфеля. В отчетности по МСФО за девять месяцев 2016 г. РСХБ показал, что направил в резервы 18 млрд руб., чистый убыток составил 9,8 млрд. Всего же за девять месяцев банк создал резервов под обесценение кредитного портфеля на 59,2 млрд, чистый убыток достиг 35,1 млрд руб. Долгосрочная программа на 2014–2020 гг. (опубликована на сайте Минсельхоза) предусматривает в 2016–2017 гг. докапитализацию РСХБ государством по 10 млрд руб. в год.

Резервирование менее 100% может быть вполне обоснованным, по кредитам существуют залоги, говорит Ульянова. «У большинства российских банков общие резервы покрывают просроченные более чем на 90 дней кредиты полностью или почти полностью», – напоминает Данилов. На сколько РСХБ придется резервировать оставшиеся неработающие кредиты, зависит от того, есть по ним обеспечение или нет и выправится ли ситуация у заемщиков, считает аналитик Fitch: «В любом случае это зона риска».

«Вопрос заключается в том, что банк в действительности сможет вернуть за счет залогов. Наша история наблюдений за накопившимся за предыдущие годы проблемным портфелем РСХБ показывает, что возвратность очень низкая», – указывает Ульянова, но напоминает, что в 2012–2014 гг. ситуация у РСХБ была еще хуже: тогда только под треть проблемных кредитов были резервы.

По оценкам Fitch, на конец октября 2016 г. подушка регулятивного капитала у РСХБ была достаточной для увеличения резервов под обесценение кредитов еще на 13% – без нарушения минимальных требований к капиталу. РСХБ ожидает дальнейшей поддержки капиталом – на 15 млрд руб. в 2017 г. по программе развития сельскохозяйственного сектора, считают в рейтинговом агентстве: «Однако эта рекапитализация не является значительной относительно размера незарезервированных неработающих кредитов и других кредитных рисков».

РСХБ вряд ли сможет досоздать необходимый уровень резервов за счет собственной прибыли: доходность банка хоть и улучшилась в ответ на снижение стоимости фондирования, но все еще остается очень слабой, полагает Ульянова. «Поэтому банк будет, скорее всего, продолжать балансировать между политикой недорезервирования и помощью государства. Впрочем, послабления регулятора в части недорезервирования проблемных кредитов РСХБ также можно считать компонентом государственной поддержки», – заключает она.

Стресс-тест Fitch показал, что если общие потери составят 20% кредитного портфеля РСХБ и при условии, что РСХБ получит в течение 2016–2020 гг. помощь государства для докапитализации на сумму 70 млрд руб. (по программе поддержки агропромышленного комплекса), то у него останется достаточно капитала для соблюдения нормативов и даже будет небольшой запас.

«Результат может быть хуже, если докапитализация государством будет осуществляться в меньшем размере или если количество проблем окажется больше, в отношении чего есть неопределенность», – говорит Данилов.

В РСХБ традиционно не предоставили комментариев «Ведомостям».