Allseas начнет строить «Северный поток – 2»

Nord Stream 2 и Allseas подписали соглашение о намерениях по обеспечению мощностей для морской трубоукладки газопровода «Северный поток – 2» через Балтийское море, сообщил оператор Nord Stream 2. Соглашение обеспечивает выполнение работ по морской трубоукладке первой нитки компанией Allseas и предусматривает возможность законтрактовать у Allseas мощности для укладки второй нитки в течение I квартала 2017 г. Переговоры по финализации условий контракта продолжатся. Интерфакс

Honka не согласна

Совет директоров производителя деревянных домов Honka не рекомендовал акционерам принимать предложение о покупке его акций структурой российской АФК «Система» – Sistema Finance S.A., сообщила финская компания. Премию в 14,5% к цене акций Honka, предложенной АФК, совет директоров Honka считает низкой. АФК «Система», по словам ее представителя, вправе отказаться от предварительных условий или смягчить их, в том числе снизив размер пакета акций, необходимого для вступления предложения в силу, отметил он. Ведомости

«Победа» увеличит перевозки

«Победа» перевезет в 2017 г. не менее 5 млн пассажиров, заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков телеканалу «Россия 24». «Это связано в том числе с планами расширения парка», – сказал Калмыков. Перевозчик получит еще пять лайнеров Boeing 737-800. Калмыков отметил, что в этом году компания намерена перевезти 4,2 млн пассажиров. «Мы планируем еще больше увеличить налет на наших воздушных судах. Мы договорились с достаточно большим количеством аэропортов о еще большем сокращении времени разворота самолетов», – добавил Калмыков. Интерфакс

Следователи ищут бывшего гендиректора «Северстали»

Следствие устанавливает местонахождение экс-гендиректора «Северсталь менеджмента» Вадима Ларина, который стал фигурантом дела о взяточничестве в интересах «Воркутаугля», сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета по Коми Андрей Исаев. «В случае необходимости мы можем объявить его в розыск. [Экс-гендиректор «Воркутаугля» Вадим] Шаблаков активно сотрудничает со следствием, допрошен и признает факты», – добавил он. По словам Исаева, еще один фигурант уголовного дела – руководитель Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко полностью признал факт получения взятки от Ларина и Шаблакова и дал показания против других фигурантов. Интерфакс