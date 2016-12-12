Вход свободный

Первый вышедший на публику конфликт между новым руководством Госдумы во главе с бывшим первым замруководителя администрации президента Вячеславом Володиным и обновленным политическим блоком Кремля во главе с преемником Володина Сергеем Кириенко, похоже, исчерпан.

В начале ноября сайт телеканала «Дождь» со ссылкой на собеседников в Думе сообщил, что команда Володина решила сократить число людей, участвующих в заседаниях совета Думы, на четверть – с 80 до 60. Инициатива исходила от самого Володина. Решение мотивировалось тем, что кроме тех, кому положено их посещать (см. врез), туда приходит еще несколько десятков человек, в том числе всевозможные лоббисты. Эта практика, по мнению собеседника «Дождя» в Думе, приводит к «десакрализации» этого органа теми, кто «просто хочет поддержать свой статус». К зайцам были отнесены и представители администрации президента.

Новое руководство Думы действительно попыталось ограничить участие сотрудников управления внутренней политики (УВП) в работе совета палаты, подтверждают два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». Но кремлевские чиновники продолжают участвовать в заседаниях совета, поскольку это решение было отменено, говорят они. «Ничего не поменялось. Все как было прежде, так и остается, т. е. никаких запретов нет», – подтверждает федеральный чиновник. «Нет, конечно, никакого запрета нет. Постоянно вижу сотрудников УВП в коридорах», – говорит депутат, близкий к руководству одной из фракций. Еще один собеседник в Думе подчеркивает, что регулярно встречает на Охотном Ряду как назначенного еще Володиным нового кремлевского куратора Госдумы Сергея Смирнова (он сменил уволившегося замруководителя УВП Радия Хабирова), так и других сотрудников управления. «Володин не такой мелочный, он, наоборот, масштабный. Думаю, они с Кириенко обо всем договорились», – предполагает другой депутат.

Право на совет Совет Госдумы планирует текущую работу палаты. В его заседаниях участвуют зампреды Госдумы, лидеры фракций, председатели комитетов, полпреды президента и правительства, представители Совета Федерации.

Суть решения руководства палаты состояла в том, чтобы в работе совета Думы участвовали только те, кто должен там быть, разъясняет зампред Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»): вопрос о закрытии доступа сотрудникам администрации президента даже не обсуждался. «Не было задачи отсечь сотрудников УВП, – вторит ему близкий к руководству Думы собеседник. – Просто сейчас их приходит не пять, а два-три». Задачи ограничить присутствие определенных людей не было, стояла задача, чтобы приходили только те, кто может присутствовать согласно думскому регламенту, – и она выполняется, уверяет председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Никаких проблем с взаимодействием с администрацией нет, разговор о каких-то ограничениях – это искусственная попытка столкнуть структуры лбами, добавляет председатель комитета по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). Володин и не мог ставить задачу ограничить присутствие людей из администрации, для этого нужно менять думский регламент, но на заседаниях совета мало места – и попытка сделать так, чтобы приходили только те, кому действительно положено, вполне логична, разъясняет собеседник в аппарате Думы. «Теперь они просто «дают заднюю», так как их прижали», – предлагает иную версию человек, близкий к Кремлю.

Собеседник в администрации президента в ответ на вопрос «Ведомостей» прокомментировал ситуацию лаконично: «Исходим из того, что все сотрудники администрации президента имеют все возможности исполнять свои служебные обязанности, в том числе во взаимодействии с Думой».

Роль администрации президента в работе предыдущей Думы была велика, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Госдумы: УВП играло важнейшую и определяющую роль в разработке практически всех резонансных законов, принятых за последние годы. Решение нового руководства Думы имело целью подчеркнуть ее значимость и неподотчетность администрации президента, полагает близкий к Кремлю собеседник: Володин, похоже, хочет поменять сложившуюся еще до него практику и быть в Думе единственным хозяином. И в этом нет ничего нового, добавляет бывший федеральный чиновник, похожие попытки предпринимались и в те годы, когда Володин работал в Кремле, а Думу возглавлял Сергей Нарышкин: «Тогда руководство аппарата Думы тоже пыталось в разных ситуациях достичь большей самостоятельности. Но эти попытки предпринимались кулуарно, а опубличивание переводит их в другой формат».

По мнению политолога Виталия Иванова, сюжет противостояния надуман, есть много желающих «полюбоваться на войну» старого и нового кураторов или «попровоцировать ее и даже заработать на ней». «Но в этом конкретном случае вряд ли можно найти нечто большее, чем избыточное усердие нового руководства Думы по наведению порядка», – считает эксперт. «Это вполне похвальное стремление установить правила. Но в российской парадигме правило всегда имитационно – и побеждают неформальные практики. Володин сам установил модель подчиненного положения Думы – и как теперь ломать механизмы?» – отмечает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.