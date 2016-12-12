Статья опубликована в № 4222 от 12.12.2016 под заголовком: Слова

Наина Ельцина

«Только в воспаленном воображении [Никиты] Михалкова может возникнуть такая интерпретация всего того, что делает «Ельцин-центр».

Вдова первого президента России резко осудила слова известного режиссера о том, что «Ельцин-центр» «разрушает национальное самосознание людей». («Ведомости»)

Никита Михалков

«Я глубоко сожалею, что доставил вам огорчение, но уверен, что вас ввели в заблуждение, интерпретируя мои слова под определенным углом».

Режиссер предложил Наине Ельциной «скорректировать программы «Ельцин-центра», чтобы постараться добиться большей объективности». («Интерфакс»)

Хван Гёан

«Все госслужащие должны сделать все возможное, чтобы предотвратить любые разрывы в области дипломатии, безопасности и экономики».

Премьер Южной Кореи принял на себя полномочия главы государства после отрешения парламентом от должности президента Пак Кын Хе. (Yonhap)