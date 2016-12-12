Опасные стимулы

На волю выпустили огромную гориллу, пожирающую активы», – отмечает основатель хедж-фонда CQS Майкл Хинтце. Он и другие руководители ведущих хедж-фондов видят опасность в скупке облигаций центробанками, которые выбрасывают на рынки триллионы долларов. Они сомневаются в том, что центробанки способны отказаться от денежного стимулирования, не спровоцировав серьезных проблем.

«Чистым из этого уже не выйти», – утверждает Люк Эллис, гендиректор Man Group. Центробанки могут перейти к так называемому «разбрасыванию денег с вертолета», покупая гособлигации у правительств, которые будут тратить полученные деньги на стимулирование экономик. Это будет казаться блестящим решением, но затем начнется гиперинфляция. Второй вариант – скорость обращения денег может стать очень низкой, и фактически произойдет переход к бартерной экономике.

ФРС с 2014 г. лишь рефинансирует уже имеющиеся на балансе бумаги. ЕЦБ продлил программу покупки активов до конца 2017 г., но с апреля сократит ее с 80 млрд до 60 млрд евро в месяц. Банк Японии идет дальше всех, установив цель для доходности гособлигаций.

Некоторые управляющие опасаются, что стимулирование искажает ситуацию на финансовых рынках и подрывает капитализм, при котором охотящиеся за прибылью инвесторы вкладывают в сильные компании, позволяя слабым умереть. При денежном стимулировании эти различия пропадают. Например, Банк Англии приобретает облигации компаний, которые вносят «существенный вклад» в британскую экономику. Некоторые инвестбанки и компании специально выпустили облигации, чтобы он их купил. С июня ЕЦБ купил корпоративных облигаций на 48,2 млрд евро, но к инвестициям в частном секторе это не привело. Происходит «нерациональное распределение капитала, а реальная экономика лишается возможностей», отмечает Хинтце, «ВВП растет не так быстро, как мог бы».

Владеющие активами люди становятся богаче, а остальные – беднее, признавала в октябре премьер Великобритании Тереза Мэй. Избранный президент США Дональд Трамп тоже заявил, что низкие процентные ставки привели к ограблению людей со сбережениями. Эти побочные эффекты включают «зависть и страдание», люди считают, что выбраться из положения, в котором они находятся, невозможно, говорит Эндрю Маккэффери из Aberdeen Asset Management.

Центробанкам сложно прекратить денежное стимулирование, полагают руководители хедж-фондов. «К сожалению, они помогают создавать черную дыру, которая становится все больше, – говорит Маккэффери. – Но они продолжают это делать, потому что альтернативные варианты слишком неприятны, чтобы их рассматривать». «Дополнительная доза метадона уже не поможет, необходимо полностью отказаться от обезболивающего, но ни один центробанк на это не пойдет», – добавляет он, указывая на рост уровня долга стран к ВВП. Процентные ставки в долгосрочной перспективе могут так и не вырасти, иначе финансовый урон для правительств будет «экстраординарным».

Перевел Алексей Невельский