Спорная приватизация

В правительстве продолжаются споры о приватизации. Она нужна не только для пополнения бюджета, но и для повышения эффективности экономики

Росимущество внесло в правительство план приватизации, сообщил его руководитель Дмитрий Пристансков. Но разногласий избежать не удалось. Согласована продажа как минимум трех крупных активов в 2017 г. – ВТБ (10,9% акций), «Совкомфлота» (25% минус 1 акция) и Новороссийского морского торгового порта (НМТП, 20%). По продаже пакета в «Алросе» и ряда мелких компаний разногласия сохраняются, пояснил Пристансков (цитаты по «Интерфаксу»). Минэкономразвития предлагало продать в 2017 г. 8% «Алросы», но Минфин не поддерживал эту идею. Совещание, на котором должны быть сняты все разногласия, до конца декабря проведет курирующий приватизацию первый вице-премьер Игорь Шувалов, уточнил Пристансков.

В 2016 г. бюджет получил от продажи госактивов 1,1 трлн руб., говорил ранее министр финансов Антон Силуанов (включая дивиденды от продажи «Роснефтегазом» акций «Роснефти»). В проекте бюджета на 2017 г. предусмотрены доходы в 148 млрд руб. (продажа ВТБ и «Совкомфлота»), в 2018–2019 гг. – по 14 млрд руб., следует из документа. Кроме крупных активов внесенный в правительство план предусматривает продажу сотен мелких госкомпаний.

Минфин будет бороться за каждую акцию, говорит замминистра финансов Алексей Моисеев: для нас ситуация очевидна – чем больше приватизация, тем меньше расходы резервного фонда. По его оценкам, доходы государства от продажи имущества могут вырасти до 300 млрд руб. в год. Пристансков публично не оценивал доходы. Но в проекте доклада Росимущества к заседанию Госсовета, который по заданию агентства готовили эксперты, предлагалось не спешить с продажами, а в первую очередь научиться вовлекать имущество в оборот, например через механизм государственно-частного партнерства. Пока это только позиция экспертов, подчеркивает чиновник Росимущества.

Кто продаст «Отчет инвестконсультанта по «Совкомфлоту» еще обсуждается, изучаются наиболее удобные временные интервалы для приватизации, возможность размещения на бирже, сама структура сделки», – рассказал Пристансков. По НМТП уже отобран инвестконсультант – «Сбербанк CIB», но еще не утвержден распоряжением правительства, добавил он.

В первом полугодии 2016 г. государство было акционером или имело право на участие в управлении в 1627 акционерных обществах. За десятилетие их стало меньше в 2,5 раза. Но растет квазигосударственный сектор, сетует чиновник: госкомпании активны на рынке поглощений.

Задачи просто продать все нет, говорит чиновник финансово-экономического блока, а есть задача продавать эффективно и дорого. Но есть проблема – никто не берет, констатирует он. В этом году не состоялось 90% аукционов, следует из данных Росимущества. Государство провело три крупные приватизационные сделки в этом году, и только одна из них – продажа «Алросы» (10,9%) – была рыночным размещением.

Малая приватизация не предполагает больших доходов бюджета, говорит партнер Deloitte Олег Швырков, из-за меньшей цены актива меньше рисков продать его в неудачный момент. Нужно устранять ограничения для развития активов, считает он. Переход в частные руки – это возможность развивать компанию, согласна директор PwC Елена Дубовицкая. Правительство следит за крупными предприятиями, а на мелкие ресурсов уже не хватает, исследования показывают, что качество управления в таких объектах низкое, отмечает Швырков. А продажа приводит к росту эффективности управления, заключает Дубовицкая.