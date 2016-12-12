Цифры. Тенденции. События

$16,1 млрд

Капитала вывез частный сектор из России за январь – ноябрь 2016 г., оценивает ЦБ. Это почти втрое меньше, чем годом ранее ($54,1 млрд). Сокращение произошло в основном из-за серьезного снижения интенсивности погашения внешних займов банковским сектором. Внешние обязательства прочих секторов, напротив, выросли при сохранении сопоставимого спроса на иностранные активы, пояснил ЦБ. Интерфакс

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Во столько эффективность закупок госкомпаний оказалась ниже, чем госзакупок, следует из мониторинга Счетной палаты. За январь – сентябрь государство сэкономило 9,2% (256 млрд руб.), сказал аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров, а госкомпании – только 1,8% (258 млрд). Доля закупок госкомпаний у единственного поставщика в 2016 г. снизилась на 9,6 п. п. до 41,5% от общего числа. Но на самом деле они остались на том же уровне и просто перешли в раздел прочих закупок, пояснил Рохмистров. Так, доля «закупок на основании исторически сложившихся хозяйственных связей» выросла на 8,6 п. п. Интерфакс

Правило в помощь

Применение бюджетного правила позволит снизить влияние нефтяных цен на волатильность курса рубля, считает директор департамента прогнозирования ЦБ Александр Морозов. Неизменным курс держать не получится, цены на нефть непредсказуемы, но радикально менять структуру экономики каждые 5–10 лет нельзя, пояснил он, а сохранение волатильности будет сдерживать долгосрочный темп экономического роста. Интерфакс