Выставку Рафаэля в Пушкинском музее посетили более 200 000 человек

Выставку «Рафаэль. Поэзия образа», которая проходила в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина с 13 сентября по 11 декабря, увидели более 200 000 зрителей. Об этом ТАСС сообщила директор ГМИИ Марина Лошак. «Я очень довольна выставкой. Естественно, мы были ограничены по приему посетителей особенностями музея и условиями хранения экспонатов», – сказала директор Пушкинского музея. Она выразила сожаление, что многим людям пришлось испытывать дискомфорт от стояния в очереди на улице в холодное время года, однако «все люди были на большом подъеме, когда уходили после осмотра экспозиции, и не сетовали ни на что». Она напомнила, что в рамках выставки «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из галереи Уффици и других собраний Италии» прошло беспрецедентное количество экскурсий, а также специальных лекций и образовательных программ. «Поэтому люди получали не только визуальные впечатления, но и полноту знаний, что является важнейшей составляющей нашего музея. Сделав выводы из всего происходящего, уже следующую выставку мы будем делать со всеми поправками», – рассказала собеседница агентства. ТАСС

В трех городах России пройдет ретроспектива Вима Вендерса

С 14 по 18 декабря компания «Иноекино» представит в Петербурге, Москве и Новосибирске ретроспективу одного из лидеров нового немецкого кино – Вима Вендерса. В программе ретроспективы пять фильмов. Это условная «дорожная» трилогия, в которую входят три фильма цикла – «Алиса в городах», «Ложное движение» и «С течением времени» (главную роль во всех трех картинах исполняет «немецкий Жан-Поль Бельмондо» 70-х гг. – Рюдигер Фоглер) – и два культовых фильма авторского кино 80-х – «Париж, Техас» и «Небо над Берлином». Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами. В Петербурге показы состоятся в кинотеатре «Аврора», в Москве – в кинотеатре «Формула кино горизонт», в Новосибирске – в кинотеатре «Победа». Colta.Ru