Цифры. Тенденции. События

Правительство определило квоты на иностранцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, регламентирующее долю иностранных работников на 2017 г. В некоторых отраслях доля снижена по сравнению с 2016 г., сообщает Минтруд: на «прочем сухопутном пассажирском транспорте» (в частности, маршрутках и такси) – с 40 до 30% общей численности работников, на автомобильном грузовом транспорте – с 35 до 30%. Сохранится полный запрет на иностранный труд в торговле лекарствами, в торговле на рынках. Установлена допустимая доля в овощеводстве – 50% для всех регионов, кроме десяти, где высока потребность в сезонных работниках в период уборки урожая. Ведомости

Федерация профсоюзов – за прогрессивный НДФЛ

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступил за прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц. Если правила начисления НДФЛ не изменятся, в стране будут обостряться противоречия, заявил он. Он также выступил за повышение МРОТ и пособий по безработице, подчеркнув, что минимальная заработная плата и пособие не должны «ассоциироваться с унизительным и нищенским существованием». Интерфакс

Японские банки хотят кредитовать российский малый бизнес

Банковская корпорация Sumitomo Mitsui и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) намерены совместно предоставлять кредиты средним и малым предприятиям России через Альфа-банк, сообщает газета «Нихон кэйдзай» («Никкэй»). Общая сумма ссуд достигнет сотен миллионов долларов. Предполагается, что это позволит малому бизнесу покупать продукцию из Японии. Ранее японские банки предоставляли займы через российские госбанки, однако операции прекратились из-за санкций США в 2014 г. Прайм