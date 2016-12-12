«Ревизорро» дошел до суда

Телеканал «Пятница» (входит в холдинг «Газпром-медиа») сообщил, что подал иск в Арбитражный суд Москвы о защите репутации к «десяткам» пользователей Facebook. Эти пользователи оставили негативные комментарии в обсуждениях передачи канала под названием «Ревизорро» и при этом «не брезговали клеветой», следует из сообщения. Представитель «Пятницы» Наталья Абрамочкина уточнила, что иск подан против 20 человек, чьи высказывания порочат репутацию канала. «Пятница», по ее словам, будет настаивать на удалении недостоверных комментариев и опровержении изложенных в них сведений.

Это первый случай массовых исков к пользователям соцсетей в России о защите репутации, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия подтвердил, что канал подал такой иск: «Я хочу, чтобы люди поняли, что нельзя безнаказанно публично писать, что мы берем взятки. Нельзя безнаказанно угрожать Летучей (Елена Летучая, ведущая «Ревизорро». – «Ведомости»), обещать отрезать ей голову и выпустить кишки».

Впрочем, в иске «Пятницы» ответчики вообще не указаны («Ведомости» ознакомились с копией документа). «Пятница» приводит в иске имена семерых пользователей Facebook и примеры их комментариев, но прямо не называет их ответчиками по иску. Также канал просит суд лишь признать распространенные сведения недостоверными и порочащими репутацию, об удалении их комментариев в документе речи не идет. Суд сам установит имена ответчиков, рассчитывает Абрамочкина. Впрочем, она не исключает, что юристы «Пятницы» расширят требования иска, дополнив его именами ответчиков.

Опрошенные «Ведомостями» юристы указывают, что по закону суд не рассматривает иски, поданные без указания ответчика. В такой ситуации суд, скорее всего, вернет иск истцу без рассмотрения, считает председатель коллегии адвокатов «Оганян, Арапиев и партнеры» Эдуард Оганян. Изначально в иске нужно указать хотя бы одного ответчика, а потом уже внести остальные имена, соглашается партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Представитель суда подтвердил, что иск «Пятницы» зарегистрирован, решение о его рассмотрении пока не принято.

«Пятницу» смотрит 2,9% зрителей страны в возрасте 14–49 лет (контакты именно с этой аудиторией канал продает рекламодателям, данные MediaScope за первые 11 месяцев этого года по городам России с населением более 100 000 человек). «Ревизорро» – адаптация украинской передачи «Ревизор», российская версия выходит на «Пятнице» с февраля 2014 г. Ее ведущая Лена Летучая исследует качество услуг ресторанов, кафе, отелей и других публичных заведений. Прежде она снимала сюжеты о заведениях в регионах, но этой осенью приступила к съемкам в столичных ресторанах.

Последние две недели пользователи Facebook бурно обсуждают эпизод программы о ресторане «Одесса-мама». Юристы канала мониторили страницы известных людей в Facebook, поскольку у них большая аудитория, и выбирали пользователей с самыми резкими суждениями, объяснила Абрамочкина. Семь пользователей, комментарии которых приведены в иске «Пятницы», – это Илья Вытяжнов (в профиле указано, что он ресторанный критик), Дмитрий Сломинский, Жанна Нестерова (место работы, указанное в профиле, – Росгосцирк), Артур Пейсахов (в профиле указано, что он директор сети японских ресторанов «Нияма»), Виктор Вадимов, Михаил Миронов (в профиле указано, что он работает в МВД) и Alexsey Vseya Rusi («инженер из Москвы»). На запрос «Ведомостей» ответил только Вытяжнов, он отрицает, что его комментарии порочат репутацию «Пятницы», и готов отстаивать свою позицию в суде.